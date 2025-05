DS 4 diventa DS N°4: ecco tutte le innovazioni e il nuovo motore

DS 4 diventa DS N°4: con un sorprendente restyling e una nuova variante completamente elettrica, l’elegante berlina compatta si presenta con un’aria più sicura che mai. La nuova DS N°4, progettata a Parigi e prodotta a Rüsselsheim, coniuga il design francese con l’ingegneria tedesca. Dal punto di vista estetico, la N°4 – che significa “Numero Quattro” – è particolarmente riconoscibile per il frontale di nuova concezione. Sono disponibili tre varianti di propulsione: ibrida, ibrida plug-in e, per la prima volta nella nuova edizione, un motore 100% elettrico da 156 kW (213 CV) e un’autonomia fino a 450 chilometri (WLTP). Inoltre, il nuovo modello del marchio premium parigino offre una connettività all’avanguardia, tra cui l’intelligenza artificiale integrata ChatGPT. Si prevede che il nuovo N°4 sarà disponibile nei negozi DS tedeschi a partire dalla fine di settembre 2025; Gli ordini saranno aperti tra qualche settimana.

La nuova DS N°4, progettata a Parigi e prodotta a Rüsselsheim, coniuga il design francese con l’ingegneria tedesca

La DS N°4, nuovo modello di DS Automobiles nel segmento delle vetture compatte premium, coniuga il tipico stile parigino con tecnologie innovative. Per i clienti che ricercano un design accattivante, un funzionamento intuitivo e un comfort dinamico, la N°4 offre un’esperienza di guida piacevole e ora disponibile anche in versione completamente elettrica. Il design è stato sviluppato presso il DS Design Studio di Parigi e tutte le varianti del modello vengono prodotte a Rüsselsheim.

La nuova DS N°4 si basa sulla piattaforma EMP2 ulteriormente sviluppata, che consente sia sistemi di propulsione puramente elettrici sia tecnologie ibride plug-in e mild hybrid. Tutte le innovazioni tecnologiche sono al servizio del comfort, della connettività, dell’elettrificazione e della dinamica di guida. La N°4 incarna l’equilibrio tra prestazioni e raffinatezza, ed è immediatamente riconoscibile grazie alla sua firma luminosa di nuova concezione e dal design sorprendente.

“La nuova DS N°4 incarna l’essenza di DS Automobiles: carattere, eleganza, desiderio di eccellenza automobilistica e ricerca della perfezione, “ ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles.

Il frontale ridisegnato della nuova DS N°4 mette in risalto le linee orizzontali che uniscono tecnologia ed eleganza. Un’ampia griglia nera con dettagli distintivi accoglie la nuova firma luminosa, ispirata alla concept car DS E-Tense Performance e alla DS N°8: i fasci di luce si estendono a segmenti dalle estremità esterne dei paraurti anteriori fino al logo DS illuminato al centro. Il design esclusivo dell’illuminazione conferisce al N°4 una presenza unica e un aspetto interessante.

La firma luminosa esclusiva sarà disponibile in tutte le varianti di equipaggiamento, indipendentemente dal sistema di propulsione. La DS N°4 Étoile è dotata di serie di fari DS Matrix LED Vision. Combinano luci a matrice e luci di svolta per una visibilità ottimale e un aspetto sofisticato. Il look imponente è sottolineato da un cofano più lungo di 12 millimetri rispetto al modello precedente, che nasconde discretamente la parte superiore della griglia del radiatore. Il materiale colorato utilizzato è rivestito con una vernice trasparente altamente resistente: una tecnologia sostenibile che offre una protezione a lungo termine contro usura e piccoli urti.

Con una lunghezza di 4,40 metri, una larghezza di 1,87 metri e un’altezza di 1,47 metri, la nuova DS N°4 coniuga un design elegante con una presenza sorprendente. La linea laterale netta è accentuata da dettagli potenti. Le maniglie delle porte a scomparsa si integrano perfettamente nella carrozzeria.

Le grandi ruote (diametro di 720 millimetri) sottolineano il carattere premium e l’aspetto atletico e dinamico. I cerchi da 19 pollici sono di serie su tutte le varianti del modello; la versione ibrida plug-in offre anche cerchi da 20 pollici come optional.

La carrozzeria sportiva appare allo stesso tempo potente ed elegante. Il tetto visivamente sospeso, disponibile in un colore nero a contrasto, scorre dolcemente fino al lunotto posteriore e ottimizza l’aerodinamica. Un’elegante cornice cromata delinea la linea della finestra. I parafanghi posteriori scolpiti aggiungono un tocco muscoloso. La zona del montante C è caratterizzata da una punta nera lucida con il logo DS inciso: un dettaglio di stile per gli amanti della tecnologia.

Nella parte posteriore della DS N°4, una nuova firma luminosa con fari full LED assicura un look distintivo. Le scale 3D incise al laser con effetto “cromo scuro” riflettono la luce in modo discreto. Una fascia nera lucida collega i fanali posteriori e rafforza l’enfasi orizzontale del look. Nella parte superiore si trova la scritta DS Automobiles, realizzata con una nuova ed esclusiva tipografia, chiaramente visibile anche da lontano.

Fin dal lancio sul mercato, la DS N°4 sarà disponibile con tre sistemi di propulsione elettrificati: 100% elettrico, Ibrido plug-in e Ibrido. Con la nuova DS N°4 E-Tense, DS Automobiles fornisce un altro forte esempio sulla strada della transizione energetica. Il modello puramente elettrico, completamente nuovo, coniuga un’autonomia fino a 450 chilometri (WLTP combinato) con una potenza di 156 kWh (213 CV) e una coppia massima di 343 Newton metri. La tecnologia innovativa garantisce un’esperienza di guida efficiente e dinamica.

Grazie alla sua struttura, la batteria ad alto voltaggio con capacità utilizzabile di 58,3 kWh garantisce un’elevata densità energetica e un ingombro ridotto. Un nuovo sistema a pompa di calore ed elementi di raffreddamento e riscaldamento più grandi aumentano l’efficienza e garantiscono un comfort termico ottimale. Anche l’aerodinamica della nuova DS N°4 E-Tense è stata perfezionata: la carrozzeria è stata ribassata di 10 millimetri e i discreti deflettori dell’aria nella griglia del radiatore riducono la resistenza dell’aria, aumentando così l’autonomia.

Il caricabatterie di bordo standard da 11 kW e la possibilità di ricaricare con corrente continua fino a 120 kW consentono tempi di ricarica brevi. Presso una stazione di ricarica rapida sono sufficienti circa 30 minuti per caricare le batterie dal 20 all’80 percento. In altre parole: in circa undici minuti si possono ricaricare circa 100 chilometri di autonomia.

Con la nuova generazione della tecnologia ibrida plug-in, DS Automobiles presenta un sistema di propulsione ancora più potente. La nuova DS N°4 ibrida plug-in offre fino a 81 chilometri di autonomia elettrica (WLTP combinato), il 30% in più rispetto al modello precedente. Il sistema di propulsione combina un motore turbo benzina a quattro cilindri da 132 kW (180 CV) con un motore elettrico che produce 81 kW (110 CV). La potenza del sistema è di 165 kW (225 CV) con una coppia massima di 360 Newton metri. Il cambio automatico a doppia frizione eDTC7 è stato sviluppato appositamente per una maggiore efficienza e prestazioni di guida più elevate.

La nuova DS N°4 ibrida plug-in accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,1 secondi, migliorando di 0,3 secondi rispetto al modello precedente. Equipaggiata con una batteria da 14,6 kWh, consente la guida completamente elettrica nella vita quotidiana, supportata da un caricabatterie di bordo da 3,7 kW, con opzione di upgrade a 7,4 kW per tempi di ricarica più rapidi. Il sistema ibrido combina un motore turbo benzina tre cilindri da 1,2 litri con un motore elettrico da 21 kW, integrato nel cambio a doppia frizione a sei marce, offrendo una potenza totale di 107 kW (145 CV).

Grazie alla capacità di coprire fino al 50% dei tragitti urbani in modalità elettrica, e con una coppia di 230 Nm, assicura un’esperienza di guida efficiente e piacevole. Le emissioni di CO₂ sono solo di 116 g/km, posizionandola in cima al segmento dei veicoli ibridi compatti. All’interno, l’attenzione artigianale parigina si riflette in ogni dettaglio, dall’elegante motivo guilloché “Clous de Paris” fino al sofisticato sistema di infotainment DS Iris e all’esclusiva illuminazione ambientale.

La nuova DS N°4 si distingue per una piattaforma modulare avanzata che le consente di accogliere diverse motorizzazioni, tra cui quella 100% elettrica E-Tense, mantenendo un’elevata precisione di guida e comfort grazie a un telaio rigido e a uno sterzo ottimizzato. La dinamica di marcia è curata nei minimi dettagli per offrire una guida fluida e reattiva.

Tra le tecnologie di bordo spiccano il sistema DS Drive Assist 2.0 per la guida semi-autonoma e il monitoraggio dell’attenzione del conducente, oltre ai fari DS Matrix LED Vision adattivi. L’infotainment DS Iris con display centrale da 10” integra ChatGPT per l’assistenza vocale e offre un’interfaccia personalizzabile e intuitiva.

Funzionalità come il DS Extended Head-Up Display e la pianificazione intelligente delle soste di ricarica migliorano l’esperienza di viaggio, mentre l’app e-Routes e i servizi Connect One e Connect Plus completano la dotazione con aggiornamenti OTA, navigazione e controllo remoto del veicolo.

Disponibile negli allestimenti Pallas ed Étoile, la DS N°4 offre una dotazione ricca e possibilità di personalizzazione, con interni eleganti, pacchetti optional dedicati al comfort e alla tecnologia, e una gamma di cerchi e colori esclusivi.