DS N°4: aperti gli ordini in Europa

La DS N°4, l’ultima raffinata creazione firmata DS Automobiles, è stata ideata pensando a una clientela esigente e sofisticata, alla ricerca di un veicolo che sappia coniugare stile distintivo, eleganza senza tempo, grande versatilità e un autentico piacere di guida. Questo nuovo modello rappresenta una reinterpretazione audace e contemporanea del concetto di berlina compatta premium, introducendo un equilibrio inedito tra un design ricercato e originale, un’eccellente maneggevolezza su strada, un livello superiore di comfort a bordo e soluzioni di connettività tecnologicamente avanzate. Con tutte queste caratteristiche, la DS N°4 è ora ufficialmente disponibile per gli ordini sul mercato europeo, pronta a conquistare gli automobilisti più attenti ai dettagli e alle prestazioni.

In Francia DS N°4, nella versione ibrida self-chargeable, è disponibile a partire da 39.000 €

Con una lunghezza di 4,40 metri, una larghezza di 1,87 metri e un’altezza di 1,47 metri, la DS N°4 è stata progettata con l’obiettivo di offrire un equilibrio impeccabile tra prestazioni dinamiche e raffinatezza estetica. Ogni dettaglio del veicolo riflette una cura stilistica e tecnica pensata per soddisfare le aspettative di una clientela esigente. Una delle caratteristiche più riconoscibili di N°4 è la sua nuova e suggestiva firma luminosa, che la distingue immediatamente nel panorama automobilistico contemporaneo.

Ispirata direttamente alla concept car DS E-Tense Performance e all’ultima creazione del Marchio, la DS N°8, questa firma si sviluppa con un fascio di luce che parte dalle estremità del paraurti anteriore e si dirige verso il centro della vettura, dove si frammenta in segmenti geometrici che convergono sul logo DS retroilluminato. Il risultato è un impatto visivo straordinario, che conferisce alla N°4 una forte identità e una presenza scenica distintiva su strada, mantenuta inalterata in tutte le versioni e livelli di allestimento disponibili.

Per la prima volta, DS N°4 adotta il propulsore E-Tense 100% elettrico, già disponibile per l’ordine. N°4 E-Tense coniuga un’autonomia di 450 km (ciclo combinato WLTP) e prestazioni elevate, con una potenza di 213 CV e una coppia di 343 Nm. Sviluppata con componenti all’avanguardia, questa versione si basa su tecnologie innovative derivanti dall’esperienza di DS Automobiles acquisita in Formula E, in particolare nel campo del software, per offrire un’esperienza di guida elettrificata senza compromessi.

DS N°4 E-Tense è dotata di una batteria con capacità netta di 58,3 kWh con chimica di tipo NMC, che massimizza l’efficienza energetica mantenendo una compattezza ottimale. Offre una capacità di ricarica di 100 km in soli 11 minuti o dal 20 all’80% in 31 minuti presso una stazione di ricarica rapida (ciclo WLTP) e offre 3 livelli di frenata rigenerativa da -0,6 m/s² a -2 m/s².

DS N°4 Plug-In Hybrid sarà disponibile a breve con un nuovo propulsore da 225 CV e 360 ​​Nm di coppia, per un’autonomia aumentata a 81 km in modalità 100% elettrica grazie a una batteria con capacità netta di 14,6 kWh, con un aumento del 30% rispetto alla generazione precedente. È inoltre dotato di un nuovo cambio automatico a doppia frizione eDCT7, progettato per ottimizzare consumi e prestazioni, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, 0,3 secondi in meno rispetto alla precedente generazione di ibrido plug-in offerta su DS 4.

DS N°4 Hybrid è già ordinabile. Con una potenza combinata di 145 CV, abbina un motore benzina tre cilindri turbo da 1,2 litri a un motore elettrico da 21 kW (28 CV), integrato direttamente nel cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. In città, N°4 Hybrid può viaggiare in modalità 100% elettrica fino al 50% del tempo totale, a seconda delle condizioni del traffico e dello stile di guida. Grazie alla ricarica automatica, recupera l’energia in decelerazione e frenata per alimentare la batteria.

Progettata sulla piattaforma modulare EMP2, N°4 si distingue per la maneggevolezza e il comfort impeccabili. Le sospensioni e il sistema sterzante contribuiscono a un piacere di guida di riferimento. Il telaio è stato sviluppato con particolare attenzione per offrire una maneggevolezza unica. La competenza degli ingegneri del Marchio ha permesso di raggiungere un eccellente rapporto tra dinamismo e comfort. La nuova versione E-Tense 100% elettrica, come gli altri modelli, offre una tenuta di strada estremamente agile e piacevole. Ogni viaggio diventa così un’esperienza in cui maneggevolezza e fluidità sono in perfetta armonia.

DS N°4 è dotata di DS Drive Assist 2.0, un’esperienza di guida semi-autonoma di livello 2 che include il cambio di corsia, il sorpasso semiautomatico e il monitoraggio della velocità in base alla segnaletica. DS Drive Assist 2.0 è dotato di sensori che registrano tutto ciò che accade dentro e intorno all’auto per garantire una guida fluida e serena.

DS N°4 propone anche DS Driver Attention Monitoring, un nuovo sistema di assistenza che analizza costantemente il livello di attenzione e di affaticamento del conducente tramite una telecamera a infrarossi installata nel montante del parabrezza, oltre ai fari DS Matrix Led Vision, che contribuiscono anch’essi a questa serenità dinamica.

DS N°4 integra DS Extendend Head Up Display, una tecnologia di visualizzazione che ottimizza l’esperienza di guida proiettando le informazioni essenziali direttamente nel campo visivo del conducente. Grazie a un effetto ottico avanzato, i dati vengono visualizzati come se fossero sospesi a quattro metri dal parabrezza, su una diagonale di 21 pollici.

Questo display immersivo, che integra un nuovo quadro strumenti ingrandito da 10,25″ con un’ergonomia completamente ridisegnata, fa parte di un ecosistema digitale che ruota attorno al DS Iris System. Vera e propria interfaccia intelligente, questo sistema di infotainment basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT adotta l’ergonomia fluida e intuitiva di uno smartphone. Il suo touchscreen centrale reattivo da 10 pollici si basa sull’organizzazione a widget, offrendo un accesso alle varie funzionalità rapido e personalizzabile. Così equipaggiata, DS N°4 trasporta i suoi occupanti in una dimensione di comfort, tecnologia e prestazioni avanzate.