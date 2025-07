DS Automobiles conclude al quinto posto la sua stagione di Formula E

Poco più di sette mesi dopo l’inizio del campionato a San Paolo, il centro espositivo EXCEL di Londra, suddiviso in sezioni indoor e outdoor, ha ospitato questo fine settimana le ultime due gare del campionato mondiale ABB FIA Formula E. Con l’E-Prix di Londra si è conclusa l’undicesima stagione di 16 gare della serie riservata alle monoposto completamente elettriche, che consente ai produttori di sviluppare continuamente tecnologie che saranno utilizzate sui veicoli elettrificati nel prossimo futuro. Per tutta la stagione, ingegneri, meccanici e piloti di DS Automobiles hanno dato il massimo per affrontare una concorrenza sempre più agguerrita.

DS Automobiles ha vissuto un fine settimana frustrante a Londra dove ha chiuso l’undicesima stagione del campionato di Formula E

Arrivati nella capitale britannica con il terzo posto nella classifica a squadre, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport avevano il fermo obiettivo di conservare la medaglia di bronzo in questa stagione. Ma la fortuna non è stata dalla loro parte durante una doppia gara ricca di eventi, incidenti di gara e colpi di scena. La domenica è iniziata bene, con Maximilian Günther che si è assicurato il secondo posto sulla griglia di partenza: un chiaro segnale delle elevate prestazioni della DS E-TENSE FE25 sviluppata dal costruttore francese di alta gamma.

Il pilota tedesco è stato particolarmente sfortunato sabato, quando è stato spinto contro il muro al primo giro, e questa volta è riuscito almeno a tagliare il traguardo. Purtroppo, ha perso significativamente terreno quando la gara è stata neutralizzata subito dopo aver attivato ciascuna delle sue due modalità di attacco. Una bandiera gialla a tutta lunghezza durante la prima modalità di attacco, seguita da una safety car durante la seconda, gli hanno impedito di sfruttare le prestazioni aggiuntive – che offrono più potenza e trazione integrale – offerte da questa modalità. Di conseguenza, Maximilian ha dovuto accontentarsi del settimo posto al traguardo.

Dopo una brillante rimonta dal 15° al 5° posto sabato, Jean-Éric Vergne non è riuscito a ripetere l’impresa domenica. Partito 13° in griglia, il francese ha concluso 15° dopo aver ricevuto una penalità verso la fine della gara. Di conseguenza, il team DS Penske si è classificato quinto nella classifica a squadre di questa stagione. Nel campionato piloti, Jean-Éric Vergne si è piazzato sesto, con due podi. Nonostante due vittorie e due pole position per il team nella sua prima stagione come pilota DS Automobiles, Maximilian Günther ha concluso la serie al decimo posto.

Tutti gli occhi sono ora puntati sulla dodicesima stagione del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, che inizierà con i test ufficiali il 27 ottobre a Valencia, prima della prima gara il 6 dicembre a San Paolo. Con 18 gare – un nuovo record – e un affascinante mix di nuove destinazioni e circuiti classici, il campionato 2025-2026 promette di essere entusiasmante.

Eugenio Franzetti, Direttore Performance DS: “È stata un’altra gara difficile oggi. Come spesso accade su questo insolito tracciato, è stata caratterizzata da diverse collisioni e incidenti. La fortuna non è stata dalla parte di Max oggi . Per ben due volte, la gara è stata neutralizzata – prima da una bandiera gialla a piena velocità, poi da una Safety Car – proprio mentre aveva attivato la sua modalità d’attacco. Questo gli ha impedito di beneficiare della potenza extra. JEV ha lottato duramente, ma purtroppo ha ricevuto una penalità che gli è costata punti preziosi. Quei punti erano essenziali per mantenere il quarto posto in campionato, che gli è sfuggito all’ultimo respiro. Un grande ringraziamento a tutto il team per l’impegno, la qualità e la competenza. Torneremo più forti l’anno prossimo!”

Maximilan Günthe pilota DS Penske: “La giornata è iniziata benissimo, con il secondo posto in griglia. Purtroppo, due fattori hanno compromesso la nostra gara oggi. Innanzitutto, ho dovuto lottare con il sottosterzo, che mi stava penalizzando molto. Ho provato di tutto per correggerlo, ma niente da fare. Quando la macchina non è perfettamente bilanciata, non solo si va più piano, ma si consuma anche più energia. Poi, il fatto che le mie due modalità di attacco siano state rovinate dalle due neutralizzazioni ha complicato molto le cose. Ho fatto tutto il possibile, finendo settimo e conquistando punti, ma speravamo chiaramente di fare molto meglio per concludere la stagione.”

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E 2018 e 2019 e pilota DS: “È stata una giornata dura. Semplicemente non avevo il ritmo che volevo, e anche se ho cercato di tenere a bada i miei rivali, è molto difficile quando non sei veloce quanto loro. Non è così che volevo concludere questo campionato… Ci prenderemo del tempo durante l’estate per analizzare tutto e, soprattutto, per prepararci adeguatamente in modo da poter tornare più forti la prossima stagione.”