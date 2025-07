La nuova DS N°7 gira già su strada, ecco le prime foto spia

La nuova DS N°7 circola già sulle strade francesi, chiaramente camuffata, così come è emerso in queste ore dalle immagini rilasciate dalla testa d’oltralpe Le Nouvel Automobiliste. D’altronde sappiamo già che il nuovo SUV, che prenderà il posto dell’attuale DS 7 disponibile sul mercato già dal 2017 (poi sottoposta a un restyling nel 2022) come primo modello del costruttore francese, arriverà sul mercato a partire dal 2026 sebbene sarà presentato a novembre di quest’anno; il debutto in pubblico sarebbe invece atteso al Salone dell’Auto di Bruxelles di inizio gennaio 2026.

Ne deriva quindi che le immagini appare su Le Nouvel Automobiliste certificano che il lavoro sulla nuova DS N°7 procede secondo le tempistiche stabilite dal costruttore, così come da Stellantis. L’importanza di un modello come la DS N°7 appare fondamentale per il costruttore francese. La nuova generazione va infatti a sostituire un modello importantissimo per DS Automobiles, modello che ha rappresentato, da sempre, un autentico bestseller per il costruttore francese.

Le aspettative riposte sulla nuova DS N°7 sono ampie

Di conseguenza le aspettative riposte sulla nuova DS N°7 risultano particolarmente consistenti. Alla base della nuova DS N°7 ci sarà la nuova piattaforma STLA Medium che Stellantis utilizza già per le nuove Peugeot 3008 e 5008, quindi anche sulla nuova Opel Grandland e Citroën C5 Aircross. Allo stesso modo in tema di dimensioni non dovrebbe mutare molto l’approccio dimensionale, che dovrebbe mantenersi sui 460 centimetri di lunghezza complessiva in modo da permettere alla DS N°8 di continuare a mantenere il ruolo di ammiraglia del marchio forte dei suoi 482 centimetri di lunghezza totali.

Proprio con la nuova DS N°8, secondo quanto emerso da alcune recenti indiscrezioni, la nuova N°7 dovrebbe condividere molti elementi stilistici; d’altronde la nuova ammiraglia di casa DS Automobiles ha aperto la strada a un nuovo corso stilistico, che farà da base per i prossimi modelli del costruttore francese così come già visto nel caso del restyling della DS 4 divenuta anch’essa DS N°4. Sembra infatti che la DS N°7 avrà in comune con l’ammiraglia i fari anteriori, la nuova mascherina illuminata, i fanali posteriori con impostazione mista verticale/orizzontale e altre caratterizzazioni specifiche. Parliamo dei cerchi ruota, delle portiere anteriori, del parabrezza, degli specchietti retrovisori e anche del sistema Active Grille Shutter per migliorare i flussi e la gestione aerodinamica di questi ultimi nell’area del frontale della vettura; tutti questi ultimi elementi pare saranno condivisi anche con la nuova Lancia Gamma, con la quale la N°7 di casa DS Automobiles dovrebbe condividere pure il tetto e la conformazione dei finestrini posteriori. D’altronde tutte e tre condivideranno lo stabilimento produttivo.

Sarà prodotta a Melfi

La nuova DS N°7 sarà prodotta in Italia, presso lo stabilimento Stellantis con sede a Melfi. Rispetto a quanto visto nel caso della N°8, proposta esclusivamente in elettrico e che difficilmente adopererà un propulsore ibrido nel prossimo futuro, la DS N°7 è stata concepita per beneficiare dei vantaggi di un approccio multienergia.

Sarà infatti proposta con un propulsore elettrico che dovrebbe garantirgli valori di autonomia simili ai 700 chilometri percorribili con una singola ricarica, dichiarati nel caso della DS N°8. Allo stesso tempo a questo verranno affiancate anche unità ibride a partire da un mild-hybrid da 145 cavalli che già viene reso disponibile sulle Peugeot 3008 e Citroën C5 Aircross; papabile pure un ibrido plug-in da 195 cavalli di potenza, già disponibile in casa Stellantis. Si ipotizzano, infine, prezzi a partire da circa 50.000 euro.

Foto spia di Le Nouvel Automobiliste