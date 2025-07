DS 3 E-Tense: guida elettrica efficiente e performante grazie alle tecnologie di Formula E

Grazie alle sue dimensioni compatte, alle sue caratteristiche da SUV e a tutta la cura dei dettagli e l’impegno tecnologico che caratterizzano DS Automobiles, la DS 3 E-Tense è l’auto perfetta per chi desidera godersi la guida con il massimo comfort e prestazioni e optare per una mobilità sostenibile pensata per la vita di tutti i giorni.

DS 3 E-Tense coniuga la tecnologia della Formula E e soluzioni innovative

A bordo della DS 3 E-Tense, passare da un motore a combustione interna a un’auto elettrica è semplice e intuitivo. Il modello più compatto della gamma DS offre un’autonomia fino a 404 km secondo la normativa WLTP, che si traduce in un massimo di 575 km in città. Questa autonomia copre la maggior parte degli spostamenti quotidiani e gran parte dei viaggi di piacere.

In questo contesto, DS Automobiles e la sua esperienza nel Campionato FIA di Formula E si sono rivelate preziose nell’ottimizzazione del consumo e della generazione di energia per andare oltre. Nel mondo del motorsport, ogni secondo e ogni metro percorso contano. Per questo motivo, DS Performance, la divisione motorsport del marchio, ha sviluppato tecnologie come la frenata rigenerativa e la funzione E-Save, che consentono di recuperare, conservare e gestire al meglio l’energia durante la gara. Questi progressi hanno dimostrato il loro valore sui circuiti più impegnativi del mondo e ora raggiungono le strade con DS 3 E-Tense. Inoltre, la ricarica ultraveloce al 100% in soli 30 minuti garantisce una disponibilità pressoché immediata, ideale per viaggi lunghi o imprevisti.

Per ottimizzare l’autonomia, è essenziale adottare determinate pratiche e metodi di guida. Tenete presente che guidare con accelerazioni rapide e frenate improvvise aumenta il consumo di energia, riducendo la distanza percorsa con una singola carica. Inoltre, l’uso di sistemi come l’aria condizionata e il riscaldamento influisce sull’efficienza energetica del veicolo. Anche condizioni meteorologiche estreme, come il caldo intenso che si verifica in questo periodo dell’anno, e il peso dei bagagli e del carico trasportato nel veicolo influiscono sulle prestazioni della batteria. È inoltre consigliabile pianificare attentamente i percorsi lunghi utilizzando app che localizzano le stazioni di ricarica lungo il percorso.

Tenendo conto di questi fattori, si raccomanda di mantenere uno stile di guida fluido, anticipando frenate e accelerazioni graduali e adattando la modalità di guida alle condizioni stradali. Queste pratiche non solo aumentano l’autonomia, ma contribuiscono anche a un’esperienza di guida più confortevole e sicura. Inoltre, DS 3 E-Tense dispone di una modalità eco, progettata per privilegiare l’autonomia, ottimizzando il sistema di climatizzazione e la risposta dell’acceleratore per la massima efficienza nei consumi.

Per contrastare l’ondata di calore e il suo impatto su comfort e prestazioni, è molto utile utilizzare la funzione di precondizionamento termico presente nelle auto elettriche come la DS 3 E-Tense. In questo modo, la temperatura dell’abitacolo raggiunge il livello di comfort ideale durante la ricarica. A lungo termine, è meglio ricaricare il veicolo a casa, poiché le stazioni di ricarica rapida sono molto comode, ma accelerano l’usura della batteria.