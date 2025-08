Stellantis è leader del mercato delle auto elettriche in Spagna

Il gruppo Stellantis ha chiuso i primi sette mesi dell’anno rafforzando la sua leadership nel mercato totale delle auto completamente elettriche in Spagna, con 10.209 immatricolazioni e una quota di mercato del 16,6 per cento. Stellantis commercializza in Spagna un’ampia gamma di modelli 100 per cento elettrici, dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, coprendo praticamente tutti i segmenti di mercato, dalle city car compatte ai SUV, berline, fuoristrada e supercar.

Stellantis detiene il primo posto nel mercato delle autovetture 100% elettriche, con oltre 8.200 unità immatricolate

Il gruppo Stellantis consolida la propria leadership anche nel mercato spagnolo delle autovetture 100% elettriche, registrando dall’inizio dell’anno 8.234 immatricolazioni e raggiungendo una quota di mercato pari al 15 per cento. Questo risultato conferma il ruolo di primo piano del gruppo nella diffusione della mobilità a zero emissioni. Tra i modelli più apprezzati spicca la nuova Citroën ë-C3, che si colloca stabilmente tra le cinque vetture elettriche più vendute in Spagna nel 2024, dimostrando come l’offerta Stellantis riesca a coniugare accessibilità, innovazione e concretezza, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più orientata alla sostenibilità.

Stellantis si conferma leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali leggeri 100 per cento elettrici in Spagna, con una quota del 31 per cento registrata nel mese di luglio. Un risultato che testimonia la solidità della strategia del gruppo e la capacità di offrire soluzioni concrete per la mobilità sostenibile. I modelli elettrici proposti da Stellantis si distinguono per affidabilità, versatilità e adattabilità, qualità che li rendono particolarmente adatti a soddisfare le diverse esigenze di aziende, professionisti e privati. Questa leadership rafforza ulteriormente il ruolo del gruppo nella transizione verso un futuro della mobilità a zero emissioni.

Dunque dalla Spagna un buonissimo risultato per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa.