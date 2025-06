Stellantis riprende la produzione delle Peugeot 3008 e 5008

Lo stabilimento Stellantis di Sochaux ha ripreso le attività produttive dopo un’interruzione dovuta a un guasto tecnico. La produzione dei modelli Peugeot 3008 e 5008 era stata sospesa lunedì 2 giugno a causa di un malfunzionamento di una pressa fondamentale per lo stampaggio dei componenti di carrozzeria.

Questa pressa, installata nel 2020 nell’ambito del piano di modernizzazione “Sochaux 2022”, ha una potenza di 5.400 tonnellate ed è costata 33 milioni di euro. È un elemento cruciale nella realizzazione dei pannelli di carrozzeria dei SUV Peugeot 3008 e 5008. Il blocco dell’impianto ha comportato lo stop temporaneo di uno degli stabilimenti più strategici del gruppo Stellantis, che impiega circa 3.000 persone. Secondo le stime, il guasto ha causato il mancato assemblaggio di circa 1.000 veicoli al giorno durante il periodo di inattività.

Purtroppo, il problema si è verificato subito dopo la visita del nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, subentrato a Carlos Tavares. Nel frattempo, lo stabilimento di Sochaux è uno degli stabilimenti europei chiave di Stellantis, fondamentale per garantire l’evasione degli ordini dell’intera rete europea del gruppo. Molti lo considerano lo stabilimento di punta dell’azienda.

Lo stabilimento di Sochaux dove vengono prodotti Peugeot 3008 e 5008 rappresenta uno dei siti industriali più storici e simbolici dell’automobilismo francese. La sua origine risale al 1912, quando Peugeot decise di trasferire parte delle proprie attività produttive dalla vicina Montbéliard a quest’area, ponendo le basi per un centro che avrebbe accompagnato la crescita del marchio per oltre un secolo. Nel corso della sua lunga storia, Sochaux si è evoluto parallelamente all’espansione di Peugeot, diventando un punto di riferimento imprescindibile per l’intera industria automobilistica nazionale. Tra gli anni tra le due guerre mondiali e il secondo dopoguerra, la fabbrica si affermò come cuore pulsante della produzione del marchio, dando vita a modelli leggendari come la Peugeot 403, la 404 e la celebre 205, che hanno segnato epoche e generazioni.

Nel XXI secolo, lo stabilimento è stato oggetto di un’importante modernizzazione nell’ambito del progetto “Sochaux 2022”, il cui obiettivo era aumentare la flessibilità produttiva e ridurre i costi. Gli investimenti includevano l’avvio di una moderna pressa per stampaggio e la digitalizzazione delle linee di assemblaggio. Oggi, Sochaux produce principalmente SUV – i modelli Peugeot 3008 e 5008 – e rimane uno degli stabilimenti Stellantis più importanti d’Europa, coniugando la tradizione industriale con tecnologie moderne e una produzione ecosostenibile.