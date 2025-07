Peugeot: ecco i due nuovi allestimenti Business e GT Exclusive

Peugeot ha presentato due novità in tema di allestimenti, destinati a buona parte della gamma del Costruttore del Leone. I due nuovi allestimenti proposti da Peugeot sono noti come Business e GT Exclusive; nel primo caso ci troviamo di fronte a un allestimento volto ad offrire maggiore comfort e funzionalità nell’ottica di un utilizzo rivolto maggiormente a una clientela di professionisti, nel secondo caso invece si punta su uno stile più marcato, su un approccio tecnologico più marcato e su accenni sportivi.

In questo modo i due nuovi allestimenti proposti da Peugeot si affiancano a quelli già disponibili nella gamma del Costruttore del Leone; parliamo delle caratterizzazioni Style, Allure e GT. In questo modo viene ampliata la platea di destinatari, puntando su un set di allestimenti destinato a chi ricerca caratteristiche specifiche.

L’allestimento GT Exclusive si pone al top della gamma di tutti i modelli a marchio Peugeot

Il nuovo allestimento GT Exclusive si pone al top della gamma del costruttore francese e viene reso disponibile su tutte le Peugeot presenti nel listino attuale, sfruttando quindi la disponibilità di dotazioni di serie molto interessanti.

D’altronde rispetto alla variante GT, la nuova configurazione GT Exclusive rende disponibili rivestimenti in Alcantara, sedili anteriori regolabili elettricamente e in grado di essere riscaldati; sulle Peugeot 308, 5008, 408 e 3008 si può anche avere la piacevole funzione massaggio particolarmente utile sulle lunghe distanze. Sulle versioni dotate di unità elettriche sotto il cofano motore l’allestimento GT Exclusive permette di avere a disposizione una pompa di calore, che permette di migliorare l’efficienza del veicolo elettrico durant ei mesi più freddi dell’anno migliorando pure il comfort a bordo.

L’allestimento Business è destinato ai professionisti che usano l’auto ogni giorno

L’allestimento Business è invece marcatamente pensato per quell’utenza che utilizza l’auto ogni giorno, soprattutto per lavoro ma anche per chi si sposta regolarmente in contesti extraurbani. Ne deriva quindi una dotazione particolarmente mirata e indicata per tale tipologia di clienti.

In questo modo sulle Peugeot 208, 308 e 2008, basate sull’allestimento Style, introducono di serie dotazioni come la telecamera posteriore e gli specchietti retrovisori richiudibili elettricamente. Non manca il sistema Peugeot i-Connect Advanced che è perfettamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, con disponibilità dell’assistente vocale “OK Peugeot” e la navigazione affidata ai sistemi TomTom. Sulle Peugeot 408, 5008 e 3008 il nuovo allestimento Business parte invece dall’allestimento Allure posto come base. Il sistema i-Connect Advanced viene abbinato ai comandi personalizzabili i-toggle che permettono di impostare specifiche scorciatoie per le funzioni preferite dall’utente. Sulle Peugeot 3008 e 5008 c’è anche il Panoramic i-Cockpit con schermo HD da 21 pollici. L’allestimento Business viene reso disponibile su ogni motorizzazione disponibile in gamma.