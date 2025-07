Peugeot: la sua gamma di SUV compagna perfetta per l’estate

Quando arrivano le vacanze, preferiamo fare chilometri in un’auto comoda e sicura, con un bagagliaio spazioso, per trasportare valigie, borse da viaggio, provviste, attrezzatura sportiva E se possiamo percorrere lunghe distanze senza doverci fermare più del necessario per fare rifornimento o rifornimento, ancora meglio. La gamma dei SUV della casa del leone, composta dai modelli Peugeot 2008, 3008 e 5008, condivide tutte queste caratteristiche, con l’affidabilità e la tenuta di strada che contraddistinguono il marchio e un’ampia scelta di motorizzazioni elettrificate, tra cui versioni Hybrid, Plug-In Hybrid e 100% elettriche.

La versatilità e lo stile della gamma SUV Peugeot la rendono la compagna perfetta per godersi l’estate

Prodotta a Vigo, la Peugeot 2008 è un SUV compatto, agile e audace. È disponibile in versione elettrica e ibrida. In entrambi i casi, si distingue per la sua efficienza. Il motore ibrido, la cui batteria elettrica si ricarica automaticamente durante la guida, ha un consumo di carburante di soli 4,9 l/100 km ed emissioni di CO2 di 110 g/km, il 20% in meno rispetto a un motore a combustione di prestazioni equivalenti.

La Peugeot E-2008, la sua versione 100% elettrica, è dotata di un motore da 156 CV e un’autonomia elettrica fino a 406 km. Con un bagagliaio da 434 litri, è la compagna perfetta per le esplorazioni urbane e le gite al mare o in campagna.

Con la sua robusta silhouette da SUV fastback e il suo inconfondibile aspetto felino, la Peugeot 3008 colpisce fin dal primo sguardo per la sua imponenza e la sua eleganza. Gli interni sono caratterizzati dall’innovativo i-Cockpit panoramico e da uno schermo HD curvo da 21″, che offre un’esperienza digitale immersiva che completa l’esperienza di guida sicura e istintiva offerta dalle sue 40 funzioni di assistenza alla guida.

Sotto il cofano, offre motorizzazioni ibride, ibride plug-in e completamente elettriche. Mentre le versioni ibride plug-in limitano il consumo di carburante a 0,9 l/100 km, la Peugeot E-3008 Long Range elettrica può percorrere 700 km senza ricaricare la batteria, secondo il protocollo WLTP. Pensata per chi ha sempre bisogno di spazio o di posti a sedere extra, la 5008 è disponibile nelle versioni a 5 o 7 posti con un elevato livello di comfort. Offre un’impressionante capacità del bagagliaio di 994 litri nella versione a 5 posti, che arriva a ben 348 litri nella versione a 7 posti. Le versioni elettriche, con un’autonomia fino a 668 km, insieme alle opzioni ibride e ibride plug-in, garantiscono versatilità e comfort degni di un SUV di alta gamma.

L’intera gamma SUV è inclusa anche nella Garanzia Peugeot Care, che offre fino a 8 anni di tranquillità. Questo programma prevede 3 anni di garanzia standard del produttore più un massimo di 5 anni di copertura speciale, di cui i clienti possono usufruire solo effettuando la manutenzione della propria Peugeot presso una concessionaria autorizzata, secondo il piano di manutenzione consigliato. Peugeot Care è valido fino a 8 anni o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo, a seconda dei termini del programma.