Antonio Filosa ieri visita a Mirafiori e incontro con John Elkann: ottimismo sul futuro di Stellantis

Antonio Filosa ieri mattina accompagnato da alcuni dirigenti di Stellantis tra cui Jean-Philippe Imparato, Arnaud Deboeuf e Xavier Chéreau ha fatto visita allo stabilimento di Mirafiori dove oltre a girare il complesso accompagnato dallo staff della fabbrica ha pure incontrato il presidente John Elkann presso il Centro Stile.

Nel primo giorno da CEO in Italia Antonio Filosa visita Mirafiori e incontra John Elkann

La visita è iniziata nella storica Carrozzeria di Mirafiori, cuore della tradizione automobilistica italiana e oggi centrale nella transizione verso la mobilità sostenibile. Qui è partita la produzione della nuova Fiat 500 ibrida, il cui lancio è previsto per novembre sotto la guida di Oscar Puente, Head of Low & Mid Segment Cluster. Presenti anche Vito Cascione, responsabile Qualità Europa. Successivamente, Filosa ha visitato l’impianto dell’eDCT (electrified Dual Clutch Transmission), tecnologia ibrida chiave nella strategia di elettrificazione del Gruppo, accolto da Domenico Coniglio, Direttore del Plant.

Il tour è proseguito al Battery Technology Center, il più grande in Italia e tra i più avanzati in Europa, dove si sviluppano e testano pacchi batteria per i veicoli elettrici di nuova generazione. Qui Antonio Filosa ha incontrato Daniele Esposito, Head of Technical Center South Europe, e Maria Grazia Lisbona, South Europe Propulsion Tech Center Lead. La giornata si è conclusa con la visita all’EDM Lab (Electric Drive Module), centro d’eccellenza per lo sviluppo e collaudo di moduli di propulsione elettrica.

“Durante la mia visita a Mirafiori – ha detto Filosa, futuro CEO di Stellantis – sono rimasto colpito dall’integrazione e collaborazione tra i team. L’entusiasmo e la professionalità dei colleghi, qui e in Francia, ci permetteranno di scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’azienda. A Torino ho apprezzato particolarmente le eccellenze tecnologiche, come l’EDM Lab e il Battery Technology Center, fondamentali per le nostre auto elettriche.” Vedremo dunque quali saranno le prossime mosse del nuovo numero uno di Stellantis nel corso dei prossimi giorni.