Fiat 500e: continua il declino, la city car è fuori dalla top 25 europea delle auto elettriche

Il declino di vendite di Fiat 500e continua inesorabile. la city car elettrica è addirittura finita fuori dalla top 25 delle auto elettriche più vendute in Europa nel primo trimestre del 2025. La vettura che un tempo occupava una delle prime 5 posizioni in classifica in maniera stabile è prima uscita dalla top 10 e adesso anche dalla top 25. Questo almeno secondo i dati di Jato Dynamics. Se le vendite rimangono più o meno stabili si registrano invece forti cali in mercati importanti quali Germania e Francia.

Fiat 500e fuori dalla top 25 delle auto elettriche più vendute in Europa

Pur dovendo fare i conti con un drastico calo delle immatricolazioni, Fiat 500e rimane comunque l’auto elettrica più venduta da Fiat a livello globale. Di questo calo preoccupante ovviamente chi subisce i maggiori danni è lo stabilimento Stellantis di Mirafiori in cui la vettura viene prodotta. A Mirafiori infatti la produzione è ai minimi storici e si attende con trepidazione l’avvio della produzione della nuova Fiat 500 ibrida per migliorare una situazione che si fa ogni giorno più drammatica.

Grazie all’arrivo di questo modello si spera che l’impianto possa tornare a produrre in totale circa 130 mila unità all’anno, un numero che non garantisce la piena occupazione ma sicuramente risolleva la fabbrica dalla pesante situazione che si è venuta a creare attualmente per il forte calo della domanda per Fiat 500e e anche per la auto di Maserati che vi vengono prodotte.

Quanto al futuro di Fiat 500e è stato già confermato l’arrivo di una nuova versione con un prezzo più basso e una maggiore autonomia che potrebbe rendere nuovamente competitiva sul mercato la mitica city car elettrica della principale casa automobilistica italiana. Questo in attesa della nuova generazione che dovrebbe subire profondi cambiamenti e il cui debutto è atteso entro il 2030 insieme a quello della nuova Fiat Pandina.