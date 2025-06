Ram prepara nuove e inedite attrazioni per il Festival di Interlagos

Ram scalda i motori per l’Interlagos Festival – Car Edition, che si terrà dal 12 al 15 giugno presso l’Autodromo di Interlagos, situato nella parte meridionale di San Paolo. Il marchio prepara novità per i visitatori presso uno stand esclusivo, con la presentazione di un nuovo modello, oltre a offrire al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino tutta la potenza, la capacità, il lusso e la tecnologia dei pick-up.

Ram prepara novità per i visitatori presso uno stand esclusivo, con la presentazione di un nuovo modello

L’evento presenterà diverse versioni e unità della gamma venduta in Brasile, come la Rampage, che ha recentemente superato il traguardo delle 40.000 unità dal suo lancio. Il modello di maggior successo del marchio nel Paese sarà presente al Festival di Interlagos nelle versioni Rebel, Laramie e R/T. Saranno disponibili per i test drive tutte le motorizzazioni del modello: il 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm (45,9 Kgfm) di coppia, introdotto per la gamma 2025, così come il rinomato 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina, da 272 CV e 400 Nm (40,8 Kgfm) di coppia. I test drive si svolgeranno sui 4.309 metri del circuito di San Paolo e su una pista off-road all’interno del circuito.

Un altro highlight di Ram per il Festival di Interlagos è il nuovo 1500. Alimentato dal potente motore Hurricane 6 Biturbo da 3,0 litri con 426 CV e 635 Nm (64,8 kgfm) di coppia, il modello accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi, aggiudicandosi il titolo di pick-up più veloce in Brasile. Tutta questa potenza è visibile sui rettilinei del circuito.

Oltre alle auto esposte e disponibili per i test e al nuovo prodotto che verrà presentato, lo stand Ram all’Interlagos Festival – Cars Edition presenterà attivazioni esclusive e articoli del Ram Store, il negozio ufficiale del marchio. Gli appassionati del marchio di pecore di montagna potranno acquistare prodotti come abbigliamento, utensili e giocattoli.