Ram 1500 TRX potrebbe tornare ad inizio 2026

Secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti e più precisamente da Moparinsiders, Ram 1500 TRX sarebbe ormai prossimo al ritorno, con l’inizio della produzione (Job #1) previsto per la fine di gennaio 2026. Sebbene Ram non abbia annunciato ufficialmente il ritorno del TRX, tutto porta a credere in questo ritorno importante, che segnerà anche il primo lancio di un veicolo sotto la divisione Street and Racing Technology (SRT) appena rilanciata.

Dagli Stati Uniti sono sicuri: ad inizio 2026 tornerà Ram 1500 TRX

Dopo aver terminato la produzione del motore HEMI V8 da 5,7 litri nel 2024, Ram ha avviato una revisione della propria strategia. Tim Kuniskis, CEO del marchio, ha però deciso di accelerare il ritorno dell’iconico propulsore nella gamma. Il nuovo Ram 1500 con motore HEMI debutterà nelle concessionarie già il prossimo mese. Ma il TRX rappresenta un capitolo a parte: al suo lancio nel 2021 aveva dominato il segmento dei pick-up ad alte prestazioni. Ora, per superare la concorrenza del Ford Raptor R, dovrà alzare ulteriormente l’asticella.

È qui che entra in gioco il rinnovato team SRT. Con Tim Kuniskis, da tempo leader nel settore delle prestazioni, che ora supervisiona il ritorno della SRT, le aspettative sono alte. Il motore Hellcat di serie eroga già 720 cavalli negli allestimenti Charger e Challenger SRT Hellcat , quindi non sorprenderebbe vedere la TRX elaborata per raggiungere o superare i 720 cavalli fin dal primo istante. Dunque il 2026 si preannuncia un anno di grande successo per Ram. Con il ritorno dell’HEMI, di un marchio SRT rivitalizzato e del TRX di nuovo in lizza, Ram sembra pronta a riconquistare il suo primato nel mondo dei pick up ad alte prestazioni. Vedremo dunque se le cose andranno effettivamente così con il ritorno di Ram 1500 TRX.