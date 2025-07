Ram Rampage è il pick-up ufficiale del Yamaha Racing in Brasile

Ram Rampage, il primo pick-up Ram sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America, è il veicolo ufficiale di Yamaha Racing Brasil nel Sertões 2025, che prenderà ufficialmente il via domenica prossima (27) a Goiânia (GO). La partnership di Ram con la casa motociclistica è iniziata nel 2024 ed è stata rinnovata per il 2025 nelle competizioni a due ruote del paese: velocità, motocross e rally, come nel caso del Sertões.

Ram Rampage scelto come veicolo di supporto per il team ufficiale Yamaha nella competizione

L’accordo tra i due marchi prevede la fornitura di pick-up Ram Rampage per supportare le operazioni nelle diverse competizioni a cui partecipa Yamaha Racing Brazil. Nel Sertões, il team ufficiale potrà contare su tutta la potenza, le capacità e la tecnologia del Rampage come veicolo di supporto durante la competizione, che quest’anno attraverserà gli stati di Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas.

Quest’anno, il team ufficiale Yamaha Racing Brazil gareggerà con tre piloti. Uno di questi è l’esperto Ricardo Martins, che ha già gareggiato nel Sertões 15 volte e ha vinto un titolo assoluto nel 2020. Oltre a Martins, rappresenteranno la squadra anche Gabriel Bruning, secondo classificato nel 2023, e Gabriel Lucas Soares, ingaggiato in questa stagione. L’indisponibile per il Sertões 2025 è il francese Adrien Metge, campione nel 2021 e lo scorso anno. Ripresosi da un infortunio, Metge è a Goiânia a supportare la squadra da bordo campo.

Uno dei punti salienti della partecipazione di Yamaha Racing Brazil alla competizione di quest’anno è la presenza femminile di Janaina Souza, pilota brasiliana con base in Portogallo. Janaina, che ha concentrato la sua carriera all’estero, gareggia quest’anno nel Sertões in sella a una Yamaha Ténéré 700, nella categoria Big Trail. Sertões 2025 si conclude il 3 agosto, quando i concorrenti tagliano il traguardo a Praia do Francês, situata nel comune di Marechal Deodoro, ad Alagoas.