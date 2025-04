Ram Rampage vince il premio Best Reseller da Quatro Rodas e Mobiauto

Ram Rampage, il primo pick-up Ram sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America, è stato un successo di pubblico fin dal suo lancio. Il modello ha conquistato i consumatori brasiliani e ha recentemente superato la soglia delle 37.500 unità vendute. La solida performance commerciale si riflette in un nuovo premio per Rampage, che è stato incoronato vincitore al suo debutto nel premio “Best Reseller”, organizzato dalla rivista Quatro Rodas e Mobiauto, nella categoria Pickup intermedi. Vale la pena ricordare che l’anno scorso la Rampage è stata incoronata campione anche in un altro premio organizzato da Quatro Rodas, per il miglior Pickup Intermedio in “Os Eleitos”.

Il premio Best Reseller, un punto di riferimento nel settore automobilistico, premia le auto e i veicoli commerciali leggeri che si deprezzano meno in un periodo di 12 mesi. Per scegliere i vincitori, l’organizzazione del premio ha confrontato i valori di vendita di diversi modelli a gennaio 2024 con il valore di rivendita a gennaio 2025. Per assicurarsi il trofeo nella categoria Pickup intermedio, il Rampage si è deprezzato del 14% durante il periodo di valutazione. Grazie al nuovo trofeo, Ram Rampage ha vinto 25 premi in Sud America dal suo lancio.

Dopo il successo ottenuto sin dal lancio, Ram Rampage è stata sottoposta a modifiche per mantenere la sua forza sul mercato. Alla fine del 2024, il pick-up ha ricevuto il nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico a 9 marce e alla trazione automatica 4×4. Oltre al nuovo propulsore, il marchio ha presentato la nuova versione Big Horn, una nuova porta di accesso all’universo Ram. Nel 2025, le versioni Rebel, Laramie e R/T offriranno ADAS L2+ di serie, offrendo ai clienti ancora più comfort e sicurezza. Oltre a vincere la categoria Pickup intermedi con la Rampage, Ram si è classificata al secondo posto nella categoria Pickup di grandi dimensioni con la 1500.