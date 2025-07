Ram Rampage 2026: in arrivo una riduzione di prezzi e di allestimenti

Ram Rampage 2026 è un pickup molto popolare in Brasile come confermano i dati di vendita. A proposito di questo modello di Ram oggi vi segnaliamo che dal paese sudamericano arrivano nuove indiscrezioni a proposito del nuovo Model Year che sta per essere svelato. Il sito Autos Segredos sempre molto informato quando si tratta di auto di Stellantis ha anticipato che per il pickup sono in arrivo novità importanti.

Ecco quali saranno le principali novità a proposito del nuovo Ram Rampage 2026

In particolare si parla di una riduzione generalizzata dei prezzi della gamma e anche di una riduzione nel numero degli allestimenti. Questi in totale saranno 4. Il motore Hurricane Turbo Benzina da 2,0 litri equipaggerà solo la versione R/T, mentre le versioni Bighorn, Rebel e Laramie continueranno a utilizzare il Turbodiesel da 2,2 litri. Oltre alla riduzione del livello di allestimento, il pick-up vedrà anche una riduzione di prezzo compresa tra R$ 16.000 e R$ 30.300, a seconda dell’allestimento.

Ram Rampage 2026 presenterà diverse novità a seconda della versione. La Bighorn ora include di serie sensori di parcheggio anteriori. Le versioni Rebel, Laramie Night Edition e R/T vantano luci posteriori con finitura scura. La Rampage R/T 2026 ha un nuovo assetto delle sospensioni con ammortizzatori anteriori ricalibrati e pneumatici dotati di tecnologia Seal Inside, che permette di continuare a guidare con forature fino a 5 mm senza perdere pressione.

Nei modelli Bighorn, Rebel e Laramie, il Ram Rampage 2026 monta un motore turbodiesel da 2,2 litri con 200 CV e 45,9 kgfm di coppia, trasmissione automatica a nove rapporti e trazione 4×4 automatica. La versione R/T è equipaggiata con un motore benzina Hurricane 4 Turbo da 2,0 litri con 272 CV, trasmissione automatica a nove rapporti e trazione 4×4 Auto. Vedremo dunque se queste voci provenienti dal Brasile saranno confermate e se ci saranno ulteriori novità per il pickup venduto in Sud America dalla casa automobilistica americana.