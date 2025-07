Antonio Filosa ha confermato il ritorno di TRX nella gamma di Ram

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto del probabile ritorno della versione TRX nella gamma di Ram Trucks. Era stato lo stesso Tim Kuniskis CEO del marchio americano a lasciare intendere questo gradito ritorno. Nei giorni scorsi la notizia è stata confermata semi ufficialmente anche dal numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Antonio Filosa che in occasione della conference call di presentazione dei risultati di Stellantis nel primo semestre del 2025 ha confermato che il marchio TRX tornerà a fare capolino nella gamma di Ram.

TRX tornerà nella gama di Ram 1500: la conferma del CEO Antonio Filosa

Mentre delineava la strategia di rilancio dell’azienda, Filosa ha offerto agli investitori un’anteprima di ciò che accadrà nella seconda metà del 2025. Tra i futuri lanci di prodotti e le misure volte ad aumentare i margini, si è lasciato sfuggire un dettaglio importante: “Il motore V8 su versioni come il Ram 1500 TRX ci garantirà volumi aggiuntivi, ma anche margini accreditati per unità”, ha affermato Filosa.

Secondo indiscrezioni la produzione del Ram 1500 TRX 2026 dovrebbe iniziare entro fine gennaio 2026 presso lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights (SHAP) nel Michigan. Anche se ancora non ufficialmente svelato, il nuovo TRX segna un ritorno significativo per la divisione Street and Racing Technology (SRT) di Ram, nota per le prestazioni estreme. Il modello originale ha rivoluzionato il settore nel 2021 con il suo motore HEMI Hellcat V8 sovralimentato da 6,2 litri, erogando 702 cavalli (523 kW). Ora, con concorrenti come il Ford F-150 Raptor R del 2025 che offre 720 cavalli (537 kW), Ram mira a riconquistare la leadership nel segmento dei pickup fuoristrada ad alte prestazioni. Guidato dall’ex CEO di Dodge, Tim Kuniskis, e con l’obiettivo di portare prestazioni e tecnologia all’avanguardia, il nuovo TRX promette di mantenere lo stile del Ram 1500 RHO del 2025 mentre alza l’asticella delle prestazioni off-road.