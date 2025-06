Chrysler compie 100 anni: oltre 1.500 dipendenti di Stellantis si riuniscono per una foto di gruppo

Chrysler ha compiuto ufficialmente 100 anni il 6 giugno 2025, e il marchio celebra il traguardo dei 100 anni con un omaggio alle persone che lo hanno guidato nel suo percorso verso il traguardo, un traguardo raro per qualsiasi marchio o azienda. Giovedì 5 giugno, oltre 1.500 dipendenti si sono riuniti presso il campus del Chrysler Technology Center di Auburn Hills, Michigan, per partecipare a una speciale foto di gruppo di “compleanno” in onore delle migliaia di persone che hanno lavorato nel corso dei decenni per rendere possibili i 100 anni di Chrysler.

Oltre 1.500 dipendenti Stellantis si sono riuniti per una foto di compleanno di gruppo presso il campus del Chrysler Technology Center

“Chrysler ha giocato un ruolo fondamentale nel plasmare sia l’industria automobilistica che la cultura americana”, ha dichiarato Chris Feuell, CEO del marchio. “Per un secolo, siamo stati un simbolo di innovazione, resilienza e design rivoluzionario. Dal leggendario motore HEMI V-8 alla creazione del minivan e all’introduzione di innovazioni come i sedili Stow ‘n Go, il brand ha costantemente superato ogni limite. Come uno dei Big Three originali, abbiamo guidato la crescita industriale e lasciato un segno indelebile con veicoli iconici come la Chrysler 300. Ma la casa automobilistica è più di un marchio: è un’eredità costruita da generazioni di dipendenti appassionati, e siamo orgogliosi di celebrare il loro contributo mentre guardiamo avanti a una nuova ed entusiasmante era per il prossimo secolo.”

I dipendenti presenti all’evento del 5 giugno hanno ricevuto anche una maglietta commemorativa e un dolcetto di compleanno e hanno contribuito a celebrare il secolo di innovazione della Chrysler con la dedica di una capsula del tempo unica, una replica della cassetta degli attrezzi che Walter P. Chrysler utilizzava all’inizio della sua carriera.

L’iconica cassetta degli attrezzi, che conteneva oltre 60 utensili e rifletteva la precisione di Chrysler come macchinista, è un prezioso cimelio di famiglia un tempo esposto in cima al Chrysler Building di New York. Racchiusi nella replica della cassetta degli attrezzi, una capsula del tempo, cimeli e manufatti rari, tra cui stemmi storici del marchio e dei veicoli che ne illustrano l’evoluzione e il lancio di veicoli speciali, oltre a brochure storiche, merchandising, schizzi di veicoli e un arguto omaggio a Walter P. Chrysler.

Nella capsula del tempo era incluso anche un elenco dei nomi di coloro che avevano preso parte alla foto di gruppo, nonché una lettera di Feuell, CEO del marchio Chrysler, ai futuri dipendenti e clienti.

Chrysler annuncia inoltre l’intenzione di quest’estate di raggiungere e celebrare i proprietari e gli appassionati che hanno sostenuto il marchio per decenni, a partire dalla prima vettura a marchio Chrysler, la Chrysler Six del 1924, fino all’attuale Pacifica 2025, leader del segmento. Il marchio sarà presente quest’estate con esposizioni speciali e iniziative in occasione di popolari eventi per gli appassionati di auto. Ulteriori dettagli sulle attività del marchio a Carlisle e Woodward saranno resi noti nel corso dell’estate.

Chrysler sta inoltre lanciando una serie di video in sette parti sui social media, intitolata “Century of Innovation”, che approfondisce i pionieri, i veicoli iconici, i concept innovativi, le innovazioni tecnologiche e i momenti storici dei 100 anni di Chrysler. Il video più recente della serie, in uscita all’inizio di questa settimana, “Automotive Legend: Walter P. Chrysler”, offre uno sguardo approfondito sull’uomo che ha fondato la casa automobilistica 100 anni fa, sul suo impatto sull’innovazione automobilistica e su come la sua eredità sopravviva ancora oggi, un secolo dopo.