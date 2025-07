Ferrari Daytona Competizione, da Le Mans all’asta per 10 milioni di dollari

Un vero gioiello del motorsport sta per essere battuto all’asta con una valutazione a sette zeri. Si tratta di una rarissima Ferrari 365 GTB/4 Competizione, meglio conosciuta come Daytona, pronta a essere venduta da Christie’s con una stima di prezzo compresa tra 8 e 10 milioni di dollari. Il motivo di questa cifra è presto detto.

Le credenziali da competizione di questa vettura sono tra le più prestigiose dell’intera storia Ferrari. Prodotta nel 1973, questa particolare vettura è una delle sole cinque Serie III Competizione realizzate da Maranello. Pensata esclusivamente per gare di durata estreme come Le Mans e Daytona, venne affidata al celebre North American Racing Team (NART), rappresentando Ferrari in alcuni degli eventi più leggendari degli anni Settanta.

Il telaio n. 16407 debuttò ufficialmente nel 1973 a Watkins Glen, concludendo la gara al sesto posto assoluto. L’anno seguente partecipò alla mitica 24 Ore di Le Mans, dove conquistò un notevole quinto posto di classe. Ma è nel 1979 che raggiunse il suo apice competitivo: prima nella sua categoria e seconda assoluta alla 24 Ore di Daytona, un risultato incredibile considerando l’età della vettura rispetto ai concorrenti.

Questo esemplare unico non era una semplice sportiva da strada. Ferrari l’ha dotata di una versione potenziata del motore V12, affiancata da soluzioni tecniche avanzate per l’epoca, come impianto frenante maggiorato, aerodinamica ottimizzata e raffreddamento migliorato, pensate per affrontare gare estenuanti di 12 o 24 ore.

Dopo essere rimasta nella stessa collezione privata per oltre quattro decenni, è stata venduta nel 2020 e successivamente sottoposta a un restauro completo. Ora, si presenta nelle condizioni originali da gara, sia per l’estetica sia per la meccanica. La sua rinascita è culminata con la partecipazione al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2024, dove ha conquistato il prestigioso Enzo Ferrari Trophy. Inclusi nella vendita ci sono attrezzi originali, documentazione completa e persino una ruota di scorta d’epoca.