Se vuoi una Ferrari 360 Modena ce n’è una “molto lunga” in vendita a un prezzo stracciato

Nel cuore assolato della California, più precisamente a San Diego, è in attesa di un nuovo proprietario un esemplare davvero unico. Parliamo di una Ferrari 360 Modena trasformata (attenzione ai deboli di cuore!) in limousine, attualmente parcheggiata presso un deposito di veicoli incidentati.

Questo straordinario veicolo, diventato una sorta di supercar da party, è rimasto invenduto dal 2018 e ora è tornato all’asta tramite Copart. Con una carrozzeria giallo brillante che attira lo sguardo a chilometri di distanza, questa limousine allungata su base Ferrari unisce l’iconica eleganza del Cavallino Rampante con l’eccesso festaiolo delle auto da cerimonia.

L’abitacolo, progettato per accogliere fino a sette passeggeri, promette un’esperienza fuori dal comune: tettucci apribili, vetri oscurati, luci interne e persino schermi TV. Un vero e proprio club su ruote.

Sotto il cofano troviamo ancora il motore V8 da 3,6 litri, lo stesso propulsore che ha reso celebre la Ferrari 360 Modena. Nonostante il chilometraggio contenuto, appena 36.903 miglia, ovvero circa 59.000 km, la vettura mostra segni di usura leggera sulla carrozzeria, con graffi e ammaccature minori, oltre a danni meccanici non specificati. Tuttavia, gli interni risultano in condizioni eccellenti.

L’attuale offerta all’asta si aggira intorno ai 15.700 dollari, ma non ha ancora raggiunto il prezzo di riserva, segno che il venditore spera ancora in un colpo di fortuna. Siamo comunque (e ovviamente) ancora bassi, ma è comprensibile visto l’adattamento quasi sacrilego del veicolo di Maranello. La cifra è oggi relativamente bassa per un’auto che nel 2018 era quotata su eBay a 95.000 dollari e percorreva solo 31.801 miglia.

Questa Ferrari limousine non è l’unico esempio di veicolo esageratamente trasformato per occasioni speciali. In Arizona, una Dodge Challenger stretch dotata di portiere ad ali di gabbiano e tetto illuminato è apparsa su Facebook Marketplace per 69.000 dollari. Senza dimenticare la maestosa Range Rover limousine, che con i suoi interni raffinati sembrava una vera lounge mobile. Se le limousine restano una scelta di nicchia tra gli appassionati di motori, guidare o viaggiare a bordo di un’inedita Ferrari extra-long può regalare un’esperienza decisamente fuori dall’ordinario.