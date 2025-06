Chrysler continua i festeggiamenti per il centenario con una serie di video social in sette parti 

Chrysler apre ufficialmente le celebrazioni per i 100 anni del marchio con una serie di sette video intitolata “Century of Innovation“, pensata per i social media. La serie ripercorre la storia del brand attraverso i suoi pionieri, veicoli simbolo, concept visionari, traguardi tecnologici e momenti chiave che hanno segnato un secolo di innovazione.

La serie di video sui social media in sette parti “Century of Innovation” è l’ultima iniziativa per il 100° anniversario di Chrysler

Il nuovo episodio, in uscita oggi, è dedicato a “Walter P. Chrysler – Leggenda dell’Automotive” e rende omaggio al fondatore dell’azienda, esplorando la sua visione e il contributo duraturo all’industria automobilistica. Il video viene promosso sui canali social ufficiali di Chrysler (Instagram) e di Stellantis North America (Facebook, Instagram, X, LinkedIn), dove nei prossimi mesi saranno pubblicati anche i successivi capitoli della serie celebrativa.

“Automotive Legend: Walter P. Chrysler” è il terzo video della serie; i precedenti includono ” Chrysler Century of Innovation “, in cui l’amministratore delegato della casa automobilistica americana Chris Feuell riflette sui 100 anni di storia e sulla visione del futuro del marchio, e ” Chrysler Through the Decades “, in cui lo storico di Chrysler Brandt Rosenbusch ripercorre, decennio per decennio, i momenti chiave di un secolo di questa casa automobilistica. Le versioni integrali di tutti i video sono disponibili sui canali YouTube del marchio Chrysler e di Stellantis North America .

“Per 100 anni, Chrysler è stata una pietra miliare dell’industria automobilistica, guidando il progresso attraverso innovazioni audaci e un design senza tempo”, ha affermato Chris Feuell, amministratore delegato ddel marchio. La nostra serie video “Century of Innovation” rende omaggio alle persone visionarie, ai veicoli iconici e alle tecnologie rivoluzionarie che hanno definito la nostra tradizione. Chrysler occupa un posto profondamente personale nel cuore di innumerevoli persone: clienti, appassionati, dipendenti e concessionari. Attraverso questa dinamica campagna social, rendiamo omaggio a questa storia condivisa e, al contempo, celebriamo l’entusiasmante strada che ci attende, continuando a plasmare il futuro della mobilità.

Il brand ha ancora molto da offrire in vista del compleanno ufficiale del marchio, il 6 giugno 2025, data in cui Maxwell Motors è diventata ufficialmente Chrysler Corporation con Walter P. Chrysler come presidente. Dopo la presentazione della nuova Pacifica 100th Anniversary Edition 2026 e un evento multimediale dedicato ai veicoli storici del marchio a Belle Isle, Detroit, il 4 giugno, oltre 1.500 dipendenti si riuniranno oggi sul prato del Chrysler Technology Center di Auburn Hills, Michigan, per una foto di gruppo in onore di coloro che hanno reso possibili 100 anni di questo famoso brand.

L’occasione sarà inoltre celebrata con una replica unica della capsula del tempo dell’iconica cassetta degli attrezzi che Walter P. Chrysler utilizzava all’inizio della sua carriera, sigillata con rari cimeli del marchio e un elenco dei nomi dei partecipanti alla foto di gruppo. Ulteriori eventi celebrativi dei 100 anni della casa americana sono previsti per la fine dell’estate. Per maggiori informazioni sulla celebrazione del “Century of Innovation” visitare il sito ufficiale del brand.