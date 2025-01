Christine Feuell: il CEO di Alfa Romeo e Chrysler in Nord America ha parlato dei piani dei due brand

La CEO di Chrysler, Christine Feuell, ha recentemente condiviso aggiornamenti sul futuro dei marchi Chrysler e Alfa Romeo in Nord America durante un’intervista con The Detroit News. Alla guida di Chrysler dal 2021, Feuell ha discusso i piani per ampliare l’attuale gamma del brand, oggi limitata ai minivan, e ha espresso le sue prime impressioni sul nuovo ruolo di responsabile di Alfa Romeo in Nord America. Attualmente, Chrysler offre solo i modelli Voyager, Pacifica e Pacifica Hybrid, ma Feuell intende espandere l’offerta.

Christine Feuell, ha recentemente condiviso aggiornamenti sul futuro dei marchi Chrysler e Alfa Romeo in Nord America

“Nel 2026 lanceremo un minivan completamente rinnovato”, ha dichiarato, spiegando che il nuovo modello adotterà il linguaggio stilistico che definirà il futuro del marchio. Oltre alla nuova Pacifica, Chrysler presenterà anche un crossover denominato C6X e un’inedita berlina, entrambi attesi nel 2026. “Sono convinta che il segmento delle berline sia pronto per una rinascita”, ha affermato, evidenziando come le compatte stiano guadagnando popolarità per la loro versatilità e convenienza. L’intera gamma futura si ispirerà alla concept car Halcyon, introducendo un design innovativo e distintivo che rafforzerà l’identità e l’appeal del brand.

Mentre la Pacifica della Chrysler è stata principalmente commercializzata per le famiglie, Feuell ha evidenziato nuovi segmenti che il marchio intende catturare. “In realtà c’è un secondo segmento piuttosto ampio di nidi vuoti e persone che non hanno più figli a casa”, ha spiegato. Questi clienti apprezzano la Pacifica per la sua versatilità nei viaggi su strada.

Inoltre, Chrysler sta tenendo d’occhio acquirenti più giovani con stili di vita attivi e animali domestici. “Se sei un mountain biker o un campeggiatore, perché non prendere in considerazione il minivan? Puoi mettere tutto il tuo carico, le tue bici, la tua attrezzatura e i tuoi animali domestici”, ha detto Feuell.

Nonostante le voci insistenti sul potenziale declino di Chrysler sotto Stellantis, Feuell le ha liquidate del tutto. “Non si è parlato minimamente di Chrysler che se ne va, di non investire in essa o di venderla”, ha confermato. Feuell ha anche sottolineato l’importanza storica del marchio, che quest’anno celebra il suo 100° anniversario. “È davvero importante per noi continuare questa tradizione e investire nel marchio con prodotti pertinenti non solo per i clienti a cui vendiamo oggi, ma anche per i clienti del futuro”.

Christine Feuell ha recentemente assunto un nuovo incarico, ampliando le sue responsabilità per includere la supervisione di Alfa Romeo in Nord America. Nonostante sia in questo ruolo da poche settimane, si mostra entusiasta del potenziale di crescita del marchio. “Alfa Romeo è un brand straordinario con una storia e un’eredità incredibili”, ha dichiarato, sottolineando il valore iconico del marchio italiano.

L’accoglienza da parte di clienti e concessionari è stata estremamente positiva. Feuell ha ricevuto numerosi messaggi di supporto e incoraggiamento, con molti che le hanno chiesto di rilanciare Alfa Romeo e rafforzarne la presenza sul mercato. “Mi hanno scritto in tanti dicendo: ‘Per favore, salvate il marchio, rendetelo di nuovo rilevante e vicino ai clienti’”, ha raccontato, evidenziando l’attaccamento del pubblico al brand.

Nel breve termine, la strategia di Feuell si concentrerà su due aspetti chiave: migliorare la redditività dei concessionari e introdurre nuovi modelli capaci di catturare l’attenzione del pubblico. Tra questi, spicca l’Alfa Romeo Intensa, un’auto destinata a rafforzare il posizionamento del marchio nel segmento premium.

Guardando al futuro, Alfa Romeo ha in programma negli USA l’introduzione di ulteriori modelli a partire dal 2026 con la nuova Stelvio. L’obiettivo è consolidare la presenza del marchio nel mercato nordamericano, offrendo vetture che incarnino il DNA sportivo di Alfa Romeo e rispondano alle esigenze di un pubblico sempre più esigente.