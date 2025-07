Con le nuove Lancia Delta e Gamma la casa italiana entrerà in una nuova dimensione

Nuove Lancia Delta e Gamma arriveranno nei prossimi anni aggiungendosi alla nuova Ypsilon lanciata nel 2024 dando alla casa automobilistica piemontese una nuova immagine a livello europeo. La prima ad arrivare sarà la nuova Lancia Gamma che sarà svelata nel corso dei primi mesi del 2026 e sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Nulla sarà più come prima con le nuove Lancia Delta e Gamma in arrivo nei prossimi anni

Poi a seguire tra fine 2028 e inizio 2029 arriverà anche la nuova Lancia Delta che qui vi mostriamo in un recente e ben riuscito render del designer automobilistico Alessandro Capriotti. Con queste due auto possiamo dire senza ombra di dubbio che il brand premium di Stellantis entrerà in una nuova era. Infatti a livello di design, tencologia, lusso e qualità le due nuove vetture rappresenteranno il top. La casa italiana dunque raggiungerà il culmine della sua lunga storia con la speranza ovviamente che anche le vendite premino gli sforzi di Stellantis che spera di rilanciare Lancia a livello europeo nel segmento premium del mercato auto.

La prima ad arrivare come detto sarà la nuova Lancia Gamma che tornerà nelle vesti di ammiraglia fastback lunga 4,7 metri con uno stile molto sinuoso e avveniristico. L’auto arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento e rappresenterà il non plus ultra della gamma Lancia. La versione al top come confermato ufficialmente dal numero uno del brand Luca Napolitano sarà la HF che dovrebbe essere davvero eccezionale sotto il profilo delle prestazioni e del lusso.

Ma ovviamente la stragrande maggioranza degli appassionati e non solo guarda già più avanti e cioè al 2028 o forse al 2029 quando debutterà la nuova Lancia Delta che come vi abbiamo scritto in numerose occasioni sarà una vettura fedele al suo DNA come si evince anche dal render di Alessandro Capriotti che vi mostriamo nella copertina di questo articolo. Questa auto sarà squadrata, geometica e sportiva e avrà anche una versione top di gamma HF integrale che secondo alcuni potrebbe riportare Lancia nella massima competizione rally.