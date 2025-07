Stellantis Gliwice ha inaugurato il CustomFit Conversion Center

All’inizio di quest’anno, lo stabilimento Stellantis di Gliwice, specializzato nella produzione di veicoli commerciali di grandi dimensioni, ha inaugurato un Centro di Conversione che implementa il programma di conversione e personalizzazione Stellantis CustomFit. Oltre 1.000 veicoli personalizzati hanno già lasciato lo stabilimento di Gliwice per supportare imprenditori e titolari di attività nello svolgimento di attività e progetti quotidiani che richiedono soluzioni personalizzate.

Oltre mille veicoli commerciali realizzati su misura per i clienti CustomFit dalla fabbrica Stellantis di Gliwice

Lo stabilimento Stellantis di Gliwice è stato costruito da zero due anni e mezzo fa per diventare un moderno produttore europeo dei grandi veicoli commerciali leggeri del gruppo: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Opel/Vauxhall Movano e Peugeot Boxer. Grazie al CustomFit Conversion Center, inaugurato quest’anno, lo stabilimento è in grado di convertirli anche alle specifiche più sofisticate. Ciò garantisce un’eccezionale flessibilità a completamento dell’offerta principale, che comprende oltre 1.300 optional e nove varianti di motore disponibili con cambio manuale o automatico.

La gamma di stili di carrozzeria, tra cui furgone, furgone con cabina doppia e camper, è disponibile in quattro lunghezze e due altezze. Un’ampia gamma di colori, inclusi colori speciali pensati per le esigenze dei clienti delle flotte, completa l’aspetto generale, consentendo di enfatizzare il carattere del veicolo.

Il Centro Conversioni dello stabilimento di Gliwice, che implementa il programma Stellantis CustomFit, si trova in un’area appositamente predisposta del capannone produttivo, dove convergono le linee tecnologiche dei reparti di Assemblaggio e Qualità. Qui, in linea con la filosofia CustomFit di personalizzare gli allestimenti in base alle esigenze individuali del cliente, un team di specialisti professionisti esegue adattamenti e conversioni di modelli Fiat Ducato, Citroën Jumper, Opel/Vauxhall Movano e Peugeot Boxer, anche sulla base dei design più sofisticati. Tutto questo viene realizzato con i più elevati standard di qualità, sicurezza e una perfetta integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del modello base e la specifica conversione ordinata dal cliente. Le modifiche vengono eseguite singolarmente su ciascun veicolo e tutti i componenti degli allestimenti sono coperti da garanzia.

In questo modo, l’azienda amplia ulteriormente la sua offerta di veicoli commerciali di grandi dimensioni con possibilità di personalizzazione praticamente illimitate per soddisfare le esigenze specifiche di clienti privati, piccole e medie imprese e grandi flotte. Il team CustomFit di Gliwice esegue conversioni sulla base di un catalogo che include finiture in legno e plastica di alta qualità, componenti in alluminio, sistemi di carrozzeria e sicurezza, sistemi di ventilazione e sistemi di comunicazione, nonché servizi di personalizzazione e personalizzazione basati su progetti individuali, come veicoli di servizio mobile per vari settori di servizi e veicoli per il trasporto specializzato con spazi di carico progettati per il trasporto di passeggeri o merci.

“La decisione di lanciare il programma Stellantis CustomFit nello stabilimento di Gliwice ha aperto una nuova area di attività, dove sfruttiamo la nostra vasta esperienza in produzione e qualità per eseguire operazioni di assemblaggio impegnative e non standard. Siamo in grado di soddisfare anche gli ordini più creativi e insoliti, garantendo la precisa integrazione della personalizzazione con il veicolo base”, ha affermato Grzegorz Buchal, direttore dello stabilimento Stellantis Veicoli Commerciali di Gliwice.

I grandi furgoni prodotti a Gliwice sono un partner commerciale affidabile, che supporta i propri proprietari con tecnologie di sicurezza avanzate, sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e connettività. A seconda delle esigenze, possono essere completamente a zero emissioni grazie alla trazione elettrica, con una batteria da 110 kWh e un’autonomia fino a 420 km (ciclo combinato WLTP), la migliore della categoria.

Ricaricare la batteria all’80% della capacità utilizzando una stazione di ricarica rapida da 150 kW richiede meno di un’ora. I clienti che scelgono il motore a combustione Multijet 4.0 riceveranno un’unità rinomata per la sua affidabilità, con 450 Nm di coppia e dotata di un avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito che migliora l’affidabilità, le prestazioni e riduce le emissioni.

Lo stabilimento per veicoli commerciali di grandi dimensioni fa parte del Centro di produzione e tecnologia Stellantis di Gliwice, che comprende anche il Centro di ingegneria del software, il Centro di servizi condivisi per le risorse umane e finanziarie e il Team di ingegneria centrale.