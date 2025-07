Chrysler celebra la sua eredità di inventore del moderno minivan con un video su YouTube

Chrysler celebra la sua eredità di inventore del moderno minivan con l’uscita di “Chrysler: Evolution of the Minivan”, il sesto dei sette episodi della serie video Chrysler Century of Innovation. L’episodio mette in luce quattro decenni di innovazione nei veicoli per famiglie, a partire dall’innovativa introduzione del minivan da parte del brand nel 1983, esplorando un percorso innovativo iniziato con i primi minivan e che si è evoluto fino all’attuale Pacifica.

Lo storico della Chrysler Brandt Rosenbusch ripercorre l’invenzione di un segmento completamente nuovo da parte della casa americana

” Chrysler: Evolution of the Minivan ” presenta lo storico Brandt Rosenbusch che esplora come il brand americano ha ridefinito i viaggi in famiglia con il debutto dei primi minivan, dando vita a una nuova categoria automobilistica che avrebbe plasmato il modo in cui le famiglie si spostano per generazioni. Dagli originali Caravan e Voyager all’attuale Chrysler Pacifica, il minivan si è costantemente evoluto con caratteristiche innovative nel segmento come i propulsori ibridi plug-in, i sedili Stow ‘n Go e le avanzate tecnologie di intrattenimento a bordo.

Questo video fa parte delle celebrazioni annuali del centenario del marchio, che mettono in mostra un’eredità di design, innovazione e lungimiranza che continua a guidare il marchio ancora oggi. La serie di video Chrysler Century of Innovation è presente sui canali social media della casa automobilistica ( Instagram ) e Stellantis North America ( Facebook / Instagram / X / LinkedIn ). Le versioni integrali di tutti i video possono essere visualizzate sui canali YouTube del marchio e di Stellantis North America.

Chrysler continua a celebrare il suo centenario quest’estate, rendendo omaggio ai proprietari e agli appassionati che hanno sostenuto il marchio attraverso le generazioni: dalla Chrysler Six originale del 1924 all’innovativa Pacifica del 2025. Una recente visita al Carlisle Chrysler Nationals ha offerto una chiacchierata informale con Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler, e un’esposizione di veicoli Chrysler storici. Quest’anno, il marchio Per celebrare 100 anni di innovazione,la casa americana ha lanciato a giugno l’evento di vendita “Century of Innovation”. Gli appassionati possono anche scoprire una collezione in edizione limitata per il centenario, composta da abbigliamento e articoli da regalo che presenterà esposizioni e iniziative speciali in occasione di altri importanti eventi automobilistici.