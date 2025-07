Stellantis: Eva Garcia Sanz sarà responsabile della divisione Customer Experience in Germania

A partire dal 1° agosto 2025, Eva Garcia Sanz assumerà ufficialmente la responsabilità generale e completa della divisione Customer Experience di Stellantis in Germania, occupandosi di coordinare tutte le attività strategiche, operative e gestionali legate al miglioramento dell’esperienza dei clienti sul mercato tedesco. Parallelamente, continuerà inoltre a svolgere e mantenere il suo incarico di Head of Quality Transformation a livello globale per i marchi Opel e Vauxhall, supervisionando i processi di trasformazione della qualità, l’implementazione di nuovi standard internazionali e il consolidamento delle iniziative mirate a garantire l’eccellenza e la soddisfazione dei clienti in ogni area geografica in cui i brand sono presenti.

Eva Garcia Sanz assumerà la responsabilità generale della divisione Customer Experience di Stellantis in Germania

“Una buona esperienza cliente può fornire un vantaggio competitivo decisivo nel difficile business quotidiano. Eva Garcia Sanz svilupperà ulteriormente l’esperienza cliente di Opel e Stellantis in Germania nella sua area e contribuirà a fornire a tutti i marchi Stellantis che operano sul mercato tedesco l’infrastruttura di un OEM”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e Amministratore Delegato di Stellantis Germania.

Eva Garcia Sanz è saldamente radicata nel settore automobilistico da oltre 20 anni e ha maturato una vasta esperienza internazionale presso General Motors e successivamente presso Opel, dove ha ricoperto ruoli tra cui Responsabile Vendite Regionali Aftersales in Spagna, Responsabile Assistenza Clienti per l’Europa Centrale e Orientale e Responsabile Vendite Regionali. In Stellantis, è stata anche responsabile della Supply Chain per l’Europa Allargata in qualità di Direttore della Gestione Ordini e di Stellantis SUSTAINera in qualità di Responsabile Riparazione ed Economia Circolare per Germania, Austria e Regno Unito.

Ricordiamo che la Germania rimane uno dei mercati più importanti a livello globale per il gruppo automobilistico nato ufficialmente nel mese di genanio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.