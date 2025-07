Chrysler prepara il concept Pacifica pronto per l’Overland

Chrysler sta innovando con il suo famoso minivan Pacifica, orientandosi verso il mondo dell’overlanding anziché limitarsi alle strade. Durante il Chrysler Carlisle Nationals, il CEO Chris Feuell ha suggerito che l’azienda sta sviluppando un nuovo concept basato sulla Pacifica, progettato specificamente per l’Overland Expo.

La Pacifica è già un’icona per le famiglie americane, nota per spaziosità, comfort e praticità. Tuttavia, l’idea di adattarla per l’overlanding, con tutte le sue caratteristiche di versatilità, promette di essere rivoluzionaria. Feuell ha lasciato intendere che Chrysler stia abbracciando la cultura della “van life” e dell’avventura fuoristrada, movimenti amplificati durante la pandemia di COVID-19, quando la ricerca di libertà e indipendenza era alta.

Dettagli specifici sono ancora top secret, ma l’entusiasmo per trasformare la Pacifica in un veicolo adatto all’avventura è palpabile. Con trazione integrale disponibile e uno spazio interno flessibile ideale per gli appassionati di DIY e di viaggi off-road, la vettura di Chrysler potrebbe ben presto conquistare nuovi territori nel mondo dell’overlanding.

Qui vi mostriamo un render di Moparinsider che immagina così questa particolare versione del minivan. Se il concept di Chrysler segue la formula di altri progetti di overlanding, possiamo probabilmente aspettarci aggiornamenti come pneumatici all-terrain, accessori montati sul tetto, possibilità di ricarica solare, sospensioni rialzate, illuminazione ausiliaria e configurazioni personalizzate per dormire o riporre oggetti all’interno. Potrebbe persino ottenere una protezione antiscivolo aggiuntiva e rivestimenti della carrozzeria più robusti per affrontare meglio i percorsi fuoristrada più leggeri.

Questo concept di Pacifica per l’overlanding si inserisce anche nel quadro più ampio del futuro di Chrysler. Feuell ha confermato che il marchio sta portando avanti una nuova gamma di veicoli, tra cui una Pacifica aggiornata, un crossover di segmento D , una berlina full-size ( che potrebbe riportare in auge il nome Serie 300 ) e un crossover compatto. Ma è questa svolta inaspettata – un minivan trasformato in un’esploratrice fuoristrada – che ci entusiasma davvero.

Bisognerà aspettare l’Overland Expo del mese prossimo per vedere la presentazione completa, ma se realizzata bene, questa concept Pacifica potrebbe aprire le porte a un pubblico completamente nuovo per Chrysler.