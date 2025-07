Junior, Alfetta, Tonale, Giulia, Stelvio ed E-CUV: sarà questa la futura gamma di Alfa Romeo nel 2030?

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con modelli inediti e con nuove generazioni di modelli attuali. Dopo il lancio nel 2024 di Junior, che come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo ha già raggiunto e superato quota 45 mila ordini, il 2025 dovrebbe essere un anno interlocutorio per la casa automobilistica del biscione a causa dei rinvii del debutto delle nuove Stelvio e Giulia al 2027 o forse addirittura al 2028.

Potrebbe essere proprio questa la line-up futura di Alfa Romeo

Dunque la prossima novità per la gamma di Alfa Romeo dovrebbe essere rappresentata da quel modello di cui si parla con insistenza e che dovrebbe essere lanciato tra fine 2026 e inizi 2027 con produzione su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento di Melfi. Secondo alcuni si dovrebbe trattare della nuova Tonale secondo altri di un modello diverso lungo 4,6 metri che andrebbe probabilmente a prendere il suo posto ma con un nome diverso. Ad ogni modo sarà sia elettrica che termica e dovrebbe avere anche una versione top di gamma Quadrifoglio. Lo stile sarà molto più sportivo e filante.

Poi nel 2027 e nel 2028 dovrebbe essere finalmente il turno delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. La prima ad arrivare a sorpresa dovrebbe essere proprio la berlina di segmento D che sarà trasformata perà in una sorta di fastback perdendo dunque l’attuale stile di classica berlina sedan a tre volumi. Come potrebbe cambiare il suo stile si intuisce dal render che vi proponiamo in copertina opera del designer automobilistico Alessandro Capriotti conosciuto anche come Capriotti Cardesign. Poi nel 2028 sarà la nuova della nuova Stelvio che a quanto pare sarà modificata per poter avere i nuovi motori termici e questo dovrebbe provocare un ritardo di quasi 3 anni.

Il 2029 dovrebbe essere un altro anno molto importante per Alfa Romeo con l’avvento di un modello fuori dal comune con il quale la casa milanese intende fare ritorno nel segmento E del mercato dopo molti anni. Del resto parliamo di un segmento fondamentale per ogni brand premium che si rispetti. Questo nuovo modello ancora senza nome sarà un E-CUV soprannominato dall’EX CEO del biscione Imparato come E-Jet per via delle sue prestazioni.

Imparato ha anche aggiunto che questo modello avrà uno stile innovativo mai visto prima d’ora nella gamma del biscione e più in generale nel mercato dando origine per certi versi ad un nuovo segmento. Di questa vettura si dice anche che potrebbe essere la prima Alfa Romeo a venire prodotta negli Stati Uniti presso lo stabilimento Stellantis di Detroit insieme alla nuova Jeep Grand Cherokee con cui dovrebbe condividere piattaforma e dimensioni.

Infine sempre nel 2029 o forse più probabilmente nel 2030 dovrebbe arrivare il sesto e ultimo modello della rinnovata gamma di Alfa Romeo. Ci riferiamo a quel famoso modello che forse sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, forse insieme alla nuova Lancia Delta, Dunque sulla base di quanto detto fino ad ora la futura gamma del biscione dovrebbe essere composta da Junior, Alfetta, Tonale, Giulia, Stelvio e E-CUV. Vedremo se davvero le cose andranno così. Le idee più chiare le avremo certamente quando il nuovo numero uno della casa automobilistica milanese, il CEO Santo Ficili rivelerà il nuovo piano industriale del marchio per i prossimi anni. Comunque a grandi linee dovrebbe essere proprio così la futura gamma di Alfa Romeo che con queste 6 auto punta a diventare il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis.