Pininfarina: il 95° anniversario al centro del Pebble Beach Concours d’Elegance 2025

I compleanni importanti, come il 95° anniversario di Pininfarina, non passano inosservati. Se ne ricordano gli appassionati ma anche i manager delle aziende che giungono a questi traguardi anagrafici. L’azienda torinese, attiva nel settore delle carrozzerie per automobili, prenderà parte all’edizione 2025 del prestigioso Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California, per onorare la ricorrenza.

Quasi un secolo è passato da quando, 22 maggio 1930, Battista Farina fondò il marchio a Torino. Da quel momento è stato un fiorire di creature a motore (e non solo), nel segno della bellezza. Incredibile la scia di Ferrari disegnate nei suoi laboratori creativi, al punto da generare una connessione spontanea e storicamente radicata con la casa di Maranello, nonostante da alcuni anni quest’ultima sia passata al centro stile interno. Le “rosse” di Pininfarina sono di uno splendore unico, autentici capolavori del design, elevato ad arte.

Il rapporto con il “cavallino rampante” non fu l’unico, sebbene il più brillante della serie, perché anche auto di altri marchi si sono giovate nel tempo della preziosa firma piemontese. Tra quelli italiani citiamo Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati. Nell’ambito della galassia Stellantis va pure inserita la Peugeot, con cui nacque una liaison di lungo corso, seconda solo a quella con la Ferrari, in termini di intensità, diciamo, sentimentale.

Foto Ferrari

Come tributo al 95° anniversario di Pininfarina, il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2025 ha istituito un nuovo e speciale riconoscimento: il Pininfarina Trophy. Questo verrà assegnato all’auto, fra quelle in vetrina, capace di incarnare al meglio lo spirito e l’eredità del marchio torinese, in termini di design e innovazione. Sandra Button, presidente della nota kermesse statunitense, esprime così il suo compiacimento:

“Il contributo di Pininfarina alla storia dell’automobile, attraverso quasi un secolo di eleganza ed estetica visionaria, è davvero inestimabile. È per noi un grande onore celebrare il 95° anniversario dell’azienda con un trofeo ad hoc”.

La selezione non sarà facile, per la qualità del parterre. Fra qualche giorno, nell’amena località statunitense, si daranno appuntamento tante opere d’arte dell’universo automobilistico. Ai giurati l’arduo compito di effettuare scelta, che farebbe diventare i capelli bianchi a tutti. Il vincitore del Pininfarina Trophy sarà premiato durante la cerimonia di assegnazione, nella giornata di domenica 17 agosto.

Screen shot da video YouTube di Felli’s Tribe

Per sigillare al meglio la solennità del momento, la consegna del premio avverrà a cura di Silvio Angori, vice presidente e amministratore unico delegato di Pininfarina. Il trofeo porterà la firma del noto atelier piemontese: ça va sans dire. Nella sua foggia si coglie pienamente il linguaggio stilistico e l’eccellenza artigianale che contraddistinguono il marchio.

Ovviamente, per i manager di quest’ultimo, la soddisfazione è grande per lo spazio celebrativo guadagnato negli USA, in un quadro di grandissimo prestigio come quello del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, uno dei più importanti a livello mondiale, insieme a quello che si celebra a Villa d’Este di Cernobbio, sulle rive del lago di Como. Un palcoscenico ideale per rendere un tributo alla bellezza universale delle opere di Pininfarina.

Con l’evidente fine di rendere ancora più speciale la celebrazione, Automobili Pininfarina svelerà sul Concept Lawn la Battista Novantacinque, un omaggio esclusivo al 95° anniversario del brand. La sportivissima vettura, capace di prestazioni spaziali, guadagna in questa veste una livrea in Exposed Signature Carbon con tinta Rosso Gloss. Il risultato? Un look ad alto indice di personalità, che onora questa straordinaria espressione di arte e innovazione italiane, dove il design senza tempo si sposa alle prestazioni elettriche.