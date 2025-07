Stellantis: le microcar elettriche saranno sempre più importanti in futuro

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, Stellantis prevede di più che raddoppiare la capacità produttiva del suo stabilimento in Marocco, portandola a 535.000 veicoli all’anno nei prossimi mesi. Ciò includerà anche un aumento della produzione di quadricicli elettrici da 20.000 a 70.000 veicoli ogni anno. Questi piccoli veicoli elettrici includono modelli noti come la Citroën Ami, l’Opel Rocks-e e la Fiat Topolino.

Fiat Topolino, Citroen Ami e Opel Rocks: Stellantis punterà forte sulle sue microcar elettriche

L’aumento di produzione di 3,5 volte sarà ottenuto non solo con le serie esistenti, ma anche con nuovi modelli. Stellantis prevede anche di produrre veicoli a tre ruote nello stabilimento. A quanto pare, si riferisce al piccolo furgone elettrico per le consegne Fiat Tris. Mentre Ami, Rocks-e e Topolino sono destinate principalmente ai clienti europei, la Fiat Tris è destinata principalmente all’Africa e al Medio Orient Lo stabilimento di Kenitra, situato a nord di Rabat, è operativo dal 2016 e ha raggiunto nel 2020 una capacità produttiva di 200.000 veicoli all’anno. Recentemente è stata inaugurata ufficialmente la nuova fase di ampliamento del sito, anche se la produzione effettiva inizierà a salire progressivamente nei prossimi mesi.

Oltre alle vetture e alle microcar elettriche, il polo industriale marocchino di Stellantis si occuperà anche della produzione di motori e dell’assemblaggio di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, con una capacità prevista di oltre 204.000 unità annue, secondo quanto riportato da Morocco World News. Parte consistente dell’investimento complessivo, pari a 1,2 miliardi di euro, verrà destinata allo sviluppo della filiera locale e non solo all’impianto produttivo. L’obiettivo è aumentare il tasso di approvvigionamento interno dal 69% attuale al 75% entro il 2030. L’espansione del sito industriale porterà alla creazione di circa 3.100 nuovi posti di lavoro diretti.e.