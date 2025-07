Mail “motivazionali”, la strategia del gruppo Stellantis per ridurre l’organico

In Francia, ma ovviamente non solo, tagliare posti di lavoro è sempre un processo delicato. Ma Stellantis, il colosso globale dell’automotive, ha adottato un approccio inedito per ridurre il personale, non visto per la prima volta, per la verità. Si tratta di inviare email ai dipendenti con consigli su come cambiare carriera.

Tra fiere dell’impiego, suggerimenti su come migliorare il curriculum e offerte di supporto personalizzato, alcuni sindacati parlano apertamente di una “pressione psicologica” di Stellantis mascherata da supporto alla mobilità. “Non è certo il metodo ideale per stimolare l’impegno verso l’azienda,” ha dichiarato Christine Virassamy del sindacato CFDT, criticando le iniziative aziendali percepite come tentativi velati di incentivare le dimissioni.

Il piano si inserisce nel contesto delle sinergie da 5 miliardi di euro promesse da Carlos Tavares, ex CEO del gruppo, a seguito della fusione. Secondo alcune stime sindacali, in Francia fino a 10.000 posti potrebbero essere eliminati entro il 2025.

Come altri giganti europei del settore, Stellantis affronta la transizione verso l’elettrico, che comporta un netto calo delle necessità occupazionali. Le auto elettriche, essendo meno complesse da assemblare, richiedono meno manodopera specializzata. Con oltre 300.000 dipendenti e 14 brand, l’azienda sta spingendo piani di prepensionamento e incentivi alle uscite volontarie.

Alexandre Marian, managing director di AlixPartners, ha dichiarato: “La transizione verso l’elettrico sta rivoluzionando l’industria automobilistica. Alcune aziende emergeranno rafforzate, altre potrebbero non sopravvivere”. Non tutti i lavoratori, specialmente quelli sopra i 45 anni e specializzati nei motori endotermici, riusciranno a reinventarsi come programmatori software. E mentre Stellantis prevede la riqualificazione del personale in nuove aree tecnologiche, come guida autonoma e digitalizzazione, il rischio di esuberi strutturali resta elevato.

In Italia, dove Stellantis impiega oltre 50.000 persone in diversi stabilimento, la strategia è simile, con accordi sindacali orientati alla flessibilità e incentivi economici per chi sceglie di lasciare.