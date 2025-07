Nuova Alfa Romeo Tonale: forse sarà lui il modello prodotto a Melfi

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un modello misterioso in arrivo tra fine 2026 e inizio 2027. La vocera era arrivata dalla Francia. Noi a questa voce abbiamo aggiunto che il modello sarà prodotto a Melfi. Sempre dalla Francia e più precisamente dal sito ItalPassion arriva una nuova indiscrezione. Questo nuovo modello altri non sarebbe che la nuova Alfa Romeo Tonale che verrebbe anticipata al 2027 rispetto a quanto previsto in un primo momento. Questo forse per riempire il vuoto lasciato dalla mancata presentazione delle nuove Stelvio e Giulia che come sappiamo non arriveranno prima del 2028.

Forse sarà la nuova Alfa Romeo Tonale il modello del biscione che sarà prodotto a Melfi

Ovviamente i dubbi rimangono e soprattutto ci si chiede se fosse effettivamente così perchè allora il biscione ha intenzione di presentare a fine 2025 un restyling dell’attuale modello se alla nuova generazione manca così poco? Ci si chiede anche se questo modello coesisterà per qualche tempo con l’attuale generazione o se la sostituirà immediatamente. Ci si domanda inoltre se questo modello possa alla fine avere un nome diverso dalla generazione attuale risultando pertanto un modello a se stante. Di certo al momento c’è solo che questa vettura sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium con una lunghezza intorno ai 4,6 metri.

Al momento sono queste le domande che molti si stanno facendo a proposito della nuova Alfa Romeo Tonale o di come si chiamerà questo modello. Vedremo se nel corso dei prossimi mesi almeno qualcuna di esse troverà finalmente una risposta da parte dei dirigenti della casa automobilistica del biscione che in teoria entro fine anno potrebbero svelare il nuovo piano di rilancio del marchio premium che aspira finalmente a trovare la propria dimensione di brand premium globale sfondando anche al di fuori dei confini europei cosa che fino ad oggi non è ancora riuscita.