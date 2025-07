Se le nuove Alfa Romeo Quadrifoglio saranno endotermiche allora sarà valsa la pena aspettare

Secondo le ultime indiscrezioni le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia non arriveranno prima del 2028. Questo a causa dei problemi sorti per adeguare la produzione e la piattaforma STLA Large alle nuove motorizzazioni termiche. Altri parlano anche di altre questioni in sospeso che hanno suggerito al biscione di aspettare. La verità è che sebbene in un primo momento tutti i fan del brand sono rimasti spiazzati da questo ritardo, l’idea che questo potrebbe portare ad alcune novità rilevanti come il possibile arrivo di nuove Alfa Romeo Quadrifoglio in versione endotermica, rende felici molti che non avrebbero accettato l’ipotesi di avere le nuove Giulia e Stelvio solo e soltanto con motore elettrico come doveva essere inizialmente.

Recenti dichiarazioni del CEO Santo Ficili lasciano aperta la possibilità di motorizzazioni endotermiche per le future Alfa Romeo Quadrifoglio

Il marchio ha ora aperto a diverse possibilità. Gli appassionati si domandano soprattutto sulle future versioni Quadrifoglio, storicamente il fiore all’occhiello della gamma per sportività. Recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Santo Ficili lasciano aperta la possibilità di motorizzazioni endotermiche. Questo indica una volontà di Alfa Romeo di soddisfare le aspettative dei clienti, mantenendo vive le opzioni tradizionali. Le anticipazioni durante il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025, incluso l’uso potenziale del motore V6 Nettuno di Maserati, suggeriscono un futuro entusiasmante per le nuove Quadrifoglio, da svelarsi con la presentazione della Stelvio.

Dall’intervista con Santo Ficili è emerso un dettaglio ulteriore: la decisione di prevedere motorizzazioni ibride ha costretto Alfa Romeo a intervenire in extremis sul design del frontale delle nuove vetture, per garantire un adeguato sistema di raffreddamento ai propulsori a benzina. Questo cambiamento dimostra la volontà del marchio di mantenere aperte più strade tecnologiche senza rinunciare alla tradizione. Ficili ha inoltre ribadito quanto sia fondamentale per Alfa Romeo preservare una forte identità, sia nel design che nelle sensazioni di guida.

Le nuove auto dovranno essere immediatamente riconoscibili come Alfa e offrire un’esperienza dinamica pura e coinvolgente, grazie a un perfetto bilanciamento tra sterzo, assetto, scarico e motore, senza eccessi tecnologici che distraggano il conducente. Vedremo dunque se davvero sarà valsa la pena di aspettare così tempo prima di vedere le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. La speranza è che con queste due auto il biscione possa davvero risorgere diventando realmente il brand premium globale di Stellantis come in molti si augurano.