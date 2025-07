Fiat Fastback 2026: appena arrivata viene già offerta con sconti in Brasile

Fiat Fastback 2026 ha appena ricevuto un aggiornamento di metà carriera e già propone promozioni interessanti sul sito ufficiale. La versione Audace T200 Hybrid, la più accessibile della gamma mild-hybrid, è disponibile al prezzo promozionale di R$ 127.990, con uno sconto di R$ 32.000 rispetto al listino originale di R$ 159.990.

A poche settimane dal debutto primo sconto in brasile per Fiat Fastback 2026

L’offerta, valida fino al 5 agosto o fino a esaurimento, si applica al modello in colore Nero Vulcano senza optional aggiuntivi. Tra le dotazioni standard figurano accesso e accensione senza chiave, ricarica wireless, schermo multimediale da 10,1 pollici, frenata automatica d’emergenza, mantenimento corsia, fari abbaglianti automatici, sensore pioggia, telecamera posteriore, volante in pelle, maniglie in tinta e specchietti neri lucidi.

L’offerta è disponibile solo per i privati, con spedizione inclusa. Oltre al prezzo promozionale, Fiat offre anche l’esenzione dalle tasse e un bonus fino a 25.000 R$ in caso di permuta di un’auto usata. Questo significa che Fiat Fastback 2026 Hybrid costa meno della Pulse Audace T200 Hybrid (131.990 R$), la sua controparte più piccola in gamma. Il modello 2026 segna il primo restyling per il SUV coupé di Fiat . Il frontale presenta una nuova griglia con contorni più dritti e angoli più definiti, oltre a un paraurti ridisegnato con prese d’aria laterali e una presa d’aria inferiore con listelli verticali. Sebbene segua l’aspetto della Pulse rinnovata e di modelli europei come la nuova Grande Panda, la Fastback presenta dettagli distintivi, come la finitura grigia sulla parte inferiore del paraurti, senza gli elementi a forma di pinna presenti sul SUV compatto.

La nuova Fiat Fastback 2026 Audace si distingue per i cerchi in lega diamantati da 17 pollici e per i pannelli porta aggiornati con inserti in tessuto di dimensioni maggiori. Sotto il cofano, resta il motore T200 turbo 1.0 della famiglia GSE di Stellantis, già utilizzato su modelli come Citroën C3, Basalt, Aircross e Peugeot 208 e 2008. Il propulsore è supportato da un sistema mild hybrid a 12V con generatore a cinghia e batteria agli ioni di litio, pensato per affiancare la batteria tradizionale. Nonostante l’adozione dell’elettrificazione leggera, le prestazioni restano le stesse: 125 CV a benzina, 130 CV a etanolo e 20,4 kgfm di coppia. La trasmissione è un CVT con sette marce simulate.