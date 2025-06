Alfa Romeo Sprint Veloce: ecco la berlina sportiva con il motore turbo

Alfa Romeo Sprint Veloce è un render del creatore digitale Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che su Instagram ha pubblicato la sua personalissima ipotesi di come potrebbe essere una futura berlina sportiva della casa automobilisitca del biscione con motore ibrido plug-in 400 cv e trazione Q4. Si tratta ovviamente di un mero esercizio di stile dato che al momento non dovrebbe esserci spazio nella gamma di Alfa Romeo per una vettura di questo tipo anche se le cose potrebbero cambiare in futuro qualora le vendite dei nuovi modelli del biscione vadano bene come tutti noi speriamo a cominciare dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che vedremo tra il 2025 e il 2026.

Ecco come potrebbe apparire una futura berlina sportiva Alfa Romeo Sprint Velove

Mirko del Prete immagina questa ipotetica Alfa Romeo Sprint veloce come una berlina dal cuore sportivo con un motore turbo in grado di spriogionare una potenza superiore ai 400 cavalli e di accelerare da 0 a 100 km orari in appena 3,4 secondi. Sempre l’artista digitale ipotizza che qualora il biscione portasse sul mercato un modello simile potrebbe anche pensare di prevedere che il 50% dei pannelli di questa auto sia realizzato in fibra di carbonio per renderla ancora più leggera e così estremamente prestante.

Al momento un qualcosa di simile sembra più un sogno che una certezza dato che Alfa Romeo vive un momento complicato dove si sta decidendo il suo futuro che al momento sembra prescindere da auto con ueste caratteristiche in favore di crossover e SUV che sicuramente a livello globale in questo momento hanno molto più mercato. L’idea però ci è piaciuta e dunque abbiamo deciso di proporvela.