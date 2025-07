Stellantis: è possibile il ritorno del 2.0 HDi in Europa?

Il ritorno del 2.0 HDi sembra un’ipotesi lontana, ma il recente caso RAM dimostra quanto i motori iconici restino nel cuore degli appassionati. Stellantis ha infatti riportato in gamma il celebre HEMI V8, nonostante le alternative più moderne e sostenibili. Il risultato? Migliaia di clienti si sono affrettati a prenotarlo, ignorando perfino il rincaro di prezzo. Questo fenomeno suggerisce quanto il legame emotivo con certe motorizzazioni superi spesso considerazioni su efficienza o tecnologia, aprendo una riflessione anche sui classici europei come il 2.0 HDi.

Il ritorno del motore Hemi V8 negli USA fa sperare nel ritorno in Europa del motore diesel 2.0 HDi nella gamma Stellantis

È proprio questa fedeltà degli utenti e la forte identificazione con una soluzione specifica a dimostrare che il mercato non vuole essere istruito, ma piuttosto ascoltato. Tim Kuniskis, responsabile del marchio RAM, tornato dopo il licenziamento di Tavares, lo dice senza mezzi termini: senza l’HEMI, potrebbero perdere 30.000 clienti all’anno. Eppure, questo è un segmento di pick-up in cui la fidelizzazione raggiunge il 75-80%. I clienti non vogliono essere sorpresi da qualcosa di nuovo; vogliono certezze.

In Europa, Stellantis promuove da anni il downsizing, l’elettrificazione e, più recentemente, i sistemi ibridi. Ma anche qui abbiamo i nostri leggendari motori. Uno di questi è senza dubbio il 2.0 HDi, un motore che per anni ha equipaggiato veicoli Peugeot, Citroën e persino Ford. Considerato durevole, persino blindato, flessibile ed efficiente nei consumi, è diventato sinonimo di affidabilità e un ragionevole compromesso tra prestazioni e costi di esercizio.

C’è davvero spazio per un ritorno del 2.0 HDi? I dati del mercato dell’usato suggeriscono di sì: i modelli equipaggiati con questo motore conservano valore e sono molto richiesti. Anche i meccanici non hanno dubbi: il 2.0 HDi è sinonimo di affidabilità, consumi contenuti e lunga durata, senza bisogno di tecnologie ibride complesse. Stellantis, come molte case automobilistiche, dichiara di seguire le richieste del mercato, ma il caso HEMI dimostra che spesso è il costruttore stesso a determinare la domanda. A volte basta il coraggio di ascoltare davvero i clienti. Un ritorno del 2.0 HDi in modelli come DS 8, 408 o DS 7 avrebbe un successo immediato.