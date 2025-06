Nuova Alfa Romeo Stelvio: a giugno qualche anteprima non è da escludere

Nonostante sembri sempre più probabile che il debutto sul mercato della nuova Alfa Romeo Stelvio possa slittare al 2026 inoltrato, rimangono buone le possibilità che in questo mese di giugno appena iniziato possano comunque arrivare novità importanti a proposito dell’attesa seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione.

A giugno qualche anteprima per la nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe esserci lo stesso

Infatti nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia che molti concessionari di Alfa Romeo stanno avvisando i propri clienti di una novità importante per il prossimo 19 giugno. Ovviamente non possiamo sapere con certezza se si tratti di qualche anteprima della nuova Alfa Romeo Stelvio ma nemmeno essere certi che non sia così. Inoltre il prossimo 24 giugno la casa automobilistica del biscione festeggerà il suo 115esimo compleanno. Anche questa data dunque viene considerata da molti come molto probabile per una prima rivelazione della nuova Stelvio.

Del resto la versione elettrica del SUV è già pronta, secondo quanto trapelato fino ad ora. I problemi riguardano la versione termica che potrebbe slittare alla seconda metà del 2026. Potrebbe essere proprio la BEV dunque la protagonista di questa anteprima che comunque per il momento non è stata ancora confermata. Si spera naturalmente che già nei prossimi giorni possa emergere qualche novità in proposito. Potrebbe anche trattarsi di qualche nuovo teaser che ci mostra qualche dettaglio in più del modello. Di certo qualcosa avverrà. Staremo a vedere…

Un’immagine di brevetto della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nuova Alfa Romeo Stelvio nascerà a Cassino su piattaforma STLA Large. Sarà la prima vettura di Stellantis ad usare qui in Europa la nuova piattaforma. Il suo stile cambierà molto come è possibile notare dalle prime foto spia del prototipo e anche dalle immagini dei brevetti emerse nelle scorse settimane. La gamma di motori che in un primo momento doveva comprendere solo versioni elettriche avrà anche varie versioni termiche. Sicura la presenza dell’ibrido, probabile quella del Mild Hybrid, ci sono speranze anche per versioni a benzina e diesel. Tra queste anche la top di gamma Quadrifoglio con il V6 Nettuno. Tra le elettriche ce ne sarà anche una con circa 1000 cavalli di potenza e una EREV ad autonomia estesa.