Nuova Alfa Romeo Stelvio avrà il motore più potente di Stellantis: in Germania sono sicuri

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima novità prevista per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del biscione. Il suo debutto per il momento è avvolto nel mistero. Sembrava potesse arrivare già in estate ma di recente è stato confermato un ritardo nel lancio del modello a causa di problemi con l’inserimento in gamma dei motori ibridi e dunque il suo debutto slitterà al prossimo anno con la produzione che non dovrebbe partire prima del mese di settembre o di ottobre del 2026. Questo almeno secondo quanto rivelato dall’agenzia Reuters che ha citato fonti anomine ma vicine alla questione.

In Germania son sicuri: motore potentissimo in arrivo per la nuova Alfa Romeo Stelvio

Nel frattempo dalla Germania arrivano nuove indiscrezioni a proposito della futura gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio. Secondo Auto, Motor und Sport Stellantis ha riservato i suoi motori più potenti per le versioni top di gamma del SUV del biscione. La versione elettrica top di gamma avrà circa 1000 cavalli di potenza mentre la Quadrifoglio con V6 Nettuno elettrificato di derivazione Maserati cercherà di non essere da meno come livelli di potenza.

Il CEO di Alfa Romeo e Maserati, Santo Ficili, ha recentemente discusso con Motor1.com dei prossimi sviluppi nella gamma dei motori dei due marchi. Ha anticipato che entrambi i marchi sorprenderanno con l’introduzione di motori sia elettrici che a combustione. In particolare, ha sottolineato il futuro potenziale del motore Nettuno e del V6 attualmente impiegato nei modelli Giulia e Stelvio QV con un V6 turbo da 2,9 litri e 510 cavalli.

Il Nettuno raggiunge una potenza fino a 630 cavalli e con i cavalli aggiuntivi che deriverebbero dal motore elettrico potrebbe diventare il più potente tra i motori termici nella gamma Stellantis. Questo potenziale incremento di potenza non solo promette di rendere le future Alfa Romeo estremamente desiderabili tra i puristi, ma suggerisce anche possibili sinergie future tra Alfa Romeo e Maserati sotto la guida di Santo Ficili.