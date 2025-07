In arrivo una Fiat Grande Panda endotermica da circa 16.000 euro: prime consegne entro fine anno

Si sapeva già da un po’ che la nuova Fiat Grande Panda avrebbe beneficiato, molto presto, di una variante più economica dotata di un propulsore endotermico “puro” privo di ogni forma di elettrificazione. Le indiscrezioni attuali, provenienti dalla Francia e rilanciate da L’Argus, fissano alcune tempistiche più certe e un approccio che quindi rende più immediato l’effettivo approdo sul mercato di questo modello.

Parliamo infatti di una nuova versione di Fiat Grande Panda che adotterà un propulsore a benzina da 100 cavalli di potenza, in abbinamento con un cambio manuale; un insieme di caratteristiche che dovrebbe condurre a un abbassamento del prezzo di approdo al listino, su un valore vicino ai 16.000 euro. L’arrivo sul mercato sarebbe previsto già per il prossimo autunno.

La Fiat Grande Panda, nella variante più economica a listino, arriverà sul mercato già nei prossimi mesi

In questo modo la Fiat Grande Panda subirebbe un adeguamento a quelle che sono le disponibilità tecniche della sorella Citroën C3, già proposta con propulsori elettrici, ibridi e a benzina. D’altronde con la “sorella” francese la Grande Panda condivide la piattaforma Smart Car e altri elementi caratteristici. In questo modo sembra scontato l’arrivo sul mercato di una variante esclusivamente a benzina per la Grande Panda, dotata del tre cilindri turbo benzina da 1.2 litri e 100 cavalli di potenza; abbinato a un selettore manuale a sei rapporti. Proprio l’adozione di un cambio manuale, legato all’assenza di una parte elettrica abbinata al propulsore esclusivamente endotermico, permette di contenere i costi con la possibilità di mettere nel mirino una vera bestseller del suo comparto di riferimento ovvero la Dacia Sandero.

Secondo quanto riporta proprio L’Argus, la Fiat Grande Panda a benzina riuscirà a beneficiare di un’ottima riduzione di prezzo rispetto alla variante ibrida di accesso alla gamma. In questo modo il prezzo di approdo dovrebbe risultare vicino a 16.000 euro. Sulla base di quanto riportato ancora dalla testata francese, l’apertura degli ordini per questa nuova variante di Fiat Grande Panda è fissata per il mese di settembre di quest’anno con avvio della produzione fra ottobre e novembre, in modo da cominciare le prime consegne entro la fine dell’anno.