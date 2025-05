Alfa Romeo: “Il 19 giugno un passo verso il futuro”, arriva la nuova Stelvio?

Una mail che alcuni concessionari stanno inviando ai propri clienti fa pensare che Alfa Romeo abbia in serbo qualche sorpresa importante per quanto concerne il prossimo 19 giugno. Nella mail si legge: “Un cambiamento importante. Un passo verso il futuro. Ancora non possiamo svelarvi nulla… Ma una data vale la pena segnarla: 19 Giugno 2025 Sarà l’inizio di qualcosa di speciale. Rimanete connessi”. Queste parole ci portano a pensare che possa essere quello il giorno per la prima rivelazione della nuova Stelvio. Ovviamente non sappiamo se si tratterà di una vera e propria presentazione ufficiale o solo di un’anteprima ma che si possa trattare proprio di Stelvio sembra al momento un’ipotesi sicuramente plausibile.

Il prossimo 24 giugno Alfa Romeo festeggia i suoi primi 115 anni di attività e molti si aspettavano novità importanti in quella data. Adesso però questa mail fa pensare che possa essere il 19 giugno il giorno giusto per una sorta di anteprima della nuova Stelvio. Quella di Stelvio potrebbe essere magari solo un’anteprima con le prime immagini senza veli oppure ancora una prima anticipazione dal vivo ma questa seconda ipotesi sembra un po’ più difficile. Ovviamente non è detto che si tratti proprio della nuova Stelvio anche se al momento questa pare l’ipotesi più probabile. Secondo alcuni infatti potrebbe trattarsi anche del restyling di Tonale che sarà svelato entro fine anno.

Altri ancora invece pensano che semplicemente in quella data Alfa Romeo possa fare maggiore chiarezza sul futuro anticipando qualche nuovo progetto in arrivo nei prossimi anni come ad esempio qualche nuova auto sportiva oppure l’auto che dovrebbe riportare la casa automobilistica del biscione nel segmento E dopo molti anni. Vedremo dunque cosa bolle in pentola per lo storico marchio milanese.