Fiat Giga Panda: la versione con motore a benzina avrà un prezzo di 18 -19 mila euro

Fiat Giga Panda conosciuta anche con il nome di Fiat Pandissima sarà la prossima novità per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026. Si tratterà della seconda vettura della gamma Panda dopo la Grande Panda e la seconda auto di Fiat su piattaforma smart car. Anche questa auto come la Grande Panda dovrebbe arrivare sul mercato anche con una versione con motore a benzina. Al momento non è certo che arriverà anche in Italia ma dato che la Grande Panda abbiamo appena saputo che arriverà anche da noi con motore a benzina e prezzi a partire da 16 mila euro, ipotizziamo dunque che lo stesso possa capitare anche con la Pandissima.

Fiat Giga Panda: se la versione a benzina arriverà anche in Italia potrebbe costare sui 18 mila euro

In tal caso ipotizziamo che il prezzo della nuova Fiat Giga Panda a benzina possa partire da 18 – 19 mila euro visto e considerato che quello della Grande Panda sarà leggermente inferiore ai 16 mila euro secondo quanto trapelato. Come trapelato per la Grande Panda anche questa vettura potrebbe avere nella sua futura versione entry level un motore tre cilindri turbo benzina da 1.2 litri e 100 cavalli di potenza con cambio automatico.

E’ possibile che il suo debutto possa avvenire in un secondo momento dopo che inizialmente saranno lanciate la versione elettrica al 100 per cento e quella ibrida, esattamente come accaduto con la Grande Panda. A differenza di quest’ultima che viene prodotta a Kragujevac in Serbia e prossimamente anche a Orano in Algeria, la futura Giga Panda quasi certamente verrà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco insieme alla futura Panda Fastback.

Ricordiamo che Fiat Giga Panda sarà un crossover dalle forme squadrate lungo circa 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 posti e a 7 posti. Questa auto permetterà a Fiat di dire la sua nel segmento dei C-SUV che è sempre più importante a livello globale. Si tratterà di un modello che sarà venduto in tutto il mondo come la Grande Panda con la casa torinese che si aspetta grandi numeri da questo modello.