Peugeot ha registrato il terzo mese consecutivo di crescita annuale superiore al 10% in Spagna

I primi mesi del 2025 sono stati un periodo di crescita per Peugeot in Spagna. Da marzo, il marchio francese di Stellantis ha registrato una crescita a due cifre, dovuta, tra l’altro, alla nuova strategia di prezzo e di prodotto, a una gamma competitiva, attraente e ad alte prestazioni e al ritorno di incentivi come il Piano Moves III. La casa automobilistica del leone ha registrato 8.619 nuove immatricolazioni a maggio, pari a una quota del 5,2 per cento e un aumento del 10 per centp rispetto al quinto mese dell’anno scorso. Questi dati collocano il brand transalpino al quarto posto in classifica.

Peugeot ha raggiunto la stessa posizione nella classifica cumulativa, con 37.793 autovetture e veicoli commerciali immatricolati finora quest’anno. Pioniere nel mondo della mobilità sostenibile, Peugeot offre una delle gamme di veicoli elettrificati più complete. Grazie a questo impegno nel coniugare rispetto dell’ambiente, comfort e piacere di guida, il marchio supererà il suo record di immatricolazioni mensili di veicoli elettrici a maggio 2025, con 562 unità e una quota di mercato del 5,8 per cento.

Nel mercato dei veicoli commerciali, Peugeot registra una crescita del 137 per cento nel canale delle vendite aziendali, con 1.908 immatricolazioni a maggio e un incremento del 15,7 per cento, che la posizionano come leader della classifica e tra i primi 5 marchi in maggiore crescita.

Per modello, la Nuova 208 sale sul podio delle Berline del segmento B a maggio, con 2.308 unità immatricolate, il 137,5 per cento in più rispetto all’anno precedente e una quota di mercato del 10,7%. Nel mercato elettrico, la Nuova Peugeot E-2008, SUV “Made in Spain”, guida il segmento B-SUV e si piazza nella Top 6 della classifica con 307 immatricolazioni a maggio.