Nuova Peugeot 208: la futura generazione sorprenderà, ecco cosa sappiamo

Nuova Peugeot 208 sarà la terza generazione del celebre modello della casa automobilistica del leone. Di questa auto sappiamo che rappresenterà un vero e proprio modello di rottura dal punto di vista del design ma anche delle tecnologie rispetto alla precedente versione attualmente in commercio. La futura generazione del celebre modello nascerà sulla piattaforma STLA Small di Stellantis e sarà prodotto in Spagna. Questo veicolo dovrebbe essere leggermente più grande come dimensioni rispetto alla versione attuale.

Ecco come dovrebbe cambiare la nuova Peugeot 208 con l’arrivo nei prossimi anni della terza generazione

La nuova Peugeot 208 esteticamente parlando dovrebbe confermare al frontale la presenza della caratteristica firma luminosa a tre artigli, un elemento distintivo che ne accentuerà l’identità visiva. La silhouette sarà sia sportiva che compatta, con linee aggressive e dettagli come le nervature sul cofano, che ne esalteranno l’aspetto dinamico. Sotto il profilo tecnologico, l’auto sarà equipaggiata con una piattaforma software di nuova generazione, mentre l’interno vedrà il rinnovamento dell’i-Cockpit, con l’introduzione di un volante rettangolare chiamato Hypersquare. Un’altra innovazione interessante riguarda il sistema steer-by-wire, che consentirà di avere uno sterzo connesso elettronicamente alle ruote, eliminando la necessità di un collegamento fisico.

Ovviamente il fulcro della futura gamma della nuova Peugeot 208 sarà ancora la versione elettrica che dovrebbe continuare ad avere una doppia opzione con motore da 136 e 156 cavalli. Ovviamente migliorerà la tecnologia e aumenterà l’autonomia. Questo anche grazie all’abbandono delle batterie NMC verranno abbandonate in favore delle batterie LFP cosa che dovrebbe accadere anche con numerose altre auto di Stellantis nei prossimi anni.

Il debutto della nuova Peugeot 208 dovrebbe avvenire entro la fine del 2026. Come detto poc’anzi la sua produzione avverrà in Spagna e più precisamente nello stabilimento di Stellantis sito nei pressi della città di Saragozza. La vettura utilizzerà batterie di CATL e sembra sicura la presenza della versione ad alte prestazioni 208 GTI come confermato ufficialmente dal numero uno della casa automobilistica del Leone, l’amministratore delegato Alain Favey. Infine si vocifera la presenza di una variante più economica per competere con la nuova Renault 5.