Nuovo Peugeot e-2008: Stellantis rinvia il suo debutto

La Peugeot 2008 attuale continuerà la sua carriera fino al 2029, mentre Stellantis ha modificato i suoi piani per il nuovo Peugeot e-2008, versione 100 per cento elettrica del popolare SUV. La terza generazione, precedentemente prevista per settembre 2027, entrerà in produzione soltanto a settembre 2029 presso lo stabilimento di Vigo, in Spagna. Questo almeno secondo quanto trapela dalla Francia.

Dalla Francia arriva la notizia del rinvio per il debutto del nuovo Peugeot e-2008

Il rinvio del lancio del nuovo Peugeot e-2008, secondo il sito L’Argus che per primo ha dato la notizia, è dovuto alla necessità di investire nella nuova piattaforma STLA Small, progettata per i veicoli elettrici, che sarà implementata inizialmente negli impianti di Saragozza e Vigo. Stellantis ha ricevuto un finanziamento dal governo spagnolo per supportare questa transizione. La nuova piattaforma consentirà lo sviluppo di una gamma più ampia di veicoli elettrici, ma la produzione della e-2008 è ancora distante.

La piattaforma STLA Small oltre che per il nuovo Peugeot e-2008 (P34) sarà usata anche per l’Opel Mokka II (OV34) nella prima fase di aggiornamento dei SUV compatti prima del 2030. Sebbene Opel Mokka, attualmente prodotto a Poissy, abbia appena visto il lancio di una versione rinnovata, la sua sostituzione con un nuovo modello è prevista per il 2029.

I volumi di vendita degli attuali SUV elettrici sono insufficienti per giustificare un cambiamento immediato. Di conseguenza, si prevede l’estensione dell’attuale modello con versioni ibride ed elettriche, con probabilità di un restyling intorno al 2026-2027, mentre il lancio della futura e-2008 completamente elettrica è stato posticipato, con l’intenzione di mantenerla in produzione fino al 2030. Anche Renault sta seguendo una strategia simile con il Captur, che continuerà a evolversi parallelamente al modello R4, per essere poi sostituito da un unico SUV completamente elettrico entro il 2030-2031, secondo le nostre fonti.