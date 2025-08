Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco cosa è emerso su design, prezzi, motori e data di debutto ad agosto 2025

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta facendo penare più del giusto i fan del biscione desiderosi di vedere la nuova generazione del celebre SUV di segmento D della casa automobilistica milanese. Inizialmente previsto per il 2025 il modello non dovrebbe arrivare prima del 2027 e qualcuno addirittura ipotizza anche il 2028. Si dice inoltre che possa debuttare prima la nuova Alfa Romeo Giulia ma conferme ufficiali al momento non ve ne sono. I motivi del ritardo ormai li conosciamo. Per implementare motori termici nella nuova piattaforma STLA Large e nella linea di produzione di Cassino ci vuole tempo e inoltre anche il design del SUV dovrebbe subire qualche modifica in special modo all’anteriore.

Design, prezzi, motori e data di debutto: tutto quello che sappiamo a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nuova Alfa Romeo Stelvio avrà un design molto diverso da quello del modello attuale. Chi ha potuto osservare da vicino il prototipo della futura Alfa Romeo Stelvio parla di un SUV dal design imponente e dalle proporzioni completamente riviste. La nuova generazione appare più bassa, larga e lunga rispetto all’attuale modello, arrivando addirittura a superare in dimensioni la Maserati Grecale. L’attuale Stelvio misura 4,68 metri, ma la prossima versione dovrebbe guadagnare circa 10 centimetri in lunghezza, restando comunque sotto la soglia dei 4,8 metri. Queste misure la collocano in piena competizione con rivali di primo piano come Tesla Model Y, Porsche Macan e Audi Q6 e-tron, confermando l’ambizione del marchio di offrire un prodotto capace di competere nel segmento premium dei SUV elettrici e ad alte prestazioni, con un equilibrio tra sportività, tecnologia e comfort di bordo.

La nuova Alfa Romeo Stelvio si ispirerà all’eleganza della recente Junior, adottando un frontale deciso con scudetto diamantato e gruppi ottici sdoppiati. Le luci diurne a LED, posizionate in alto, si combinano con proiettori verticali, creando una firma luminosa inconfondibile che rafforza l’identità stilistica del marchio. Pur mantenendo proporzioni vicine al modello attuale, con una lunghezza leggermente oltre i 4,70 metri, la fiancata appare più fluida e pulita, caratterizzata da maniglie a scomparsa, soluzione già vista sulla Peugeot 3008. Il posteriore introduce una nuova firma luminosa a LED a V rovesciata, che incornicia la scritta “Alfa Romeo” in corsivo, sostituendo il tradizionale emblema circolare. Il lunotto dal taglio appuntito richiama invece la Tonale, fondendo modernità e continuità stilistica per un effetto sportivo e ricercato.

La nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 porterà una rivoluzione tecnica grazie all’adozione della piattaforma STLA Large, già utilizzata da Jeep Wagoneer S e Dodge Charger. Progettata con approccio “electric first”, privilegerà le versioni elettriche, per poi includere powertrain elettrificati e, in misura limitata, motori termici. Possibili difficoltà nel reperimento di componenti per motori elettrificati potrebbero spingere su mild hybrid e plug-in hybrid, con il 2.0 turbo benzina tra i candidati. È attesa la prima Stelvio elettrica, con specifiche ancora segrete. La piattaforma supporta fino a 118 kWh di batteria, architettura a 800 V, ricarica a 4,5 kWh/min e prestazioni da hypercar, ipotizzando per la Quadrifoglio oltre 1.000 CV e scatti da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi. Possibile anche una variante con range extender.

Infine per quanto riguarda i prezzi non c’è nulla di ufficiale. Per avere qualche notizia più precisa dovremo aspettare il debutto e forse anche l’apertura degli ordini. Per il momento dunque possiamo solo fare delle ipotesi.

Il listino della nuova Alfa Romeo Stelvio dipenderà fortemente dalla motorizzazione scelta. Per una versione Mild Hybrid full optional, le stime parlano di circa 75.000 euro, con un prezzo base leggermente sotto i 70.000 euro. La variante elettrica, invece, partirà presumibilmente tra 75.000 e 80.000 euro, con cifre superiori per gli allestimenti top di gamma.

Nonostante il ritocco verso l’alto, i prezzi resterebbero in linea con la concorrenza diretta, ovvero Audi Q5 Quattro, BMW X3 e Mercedes-Benz GLC, tutte con listini compresi tra 65.000 e 81.000 euro. Ovviamente se ci sarà anche una versione termica al 100 per cento i prezzi di partenza potrebbero essere più bassi a meno che non si tratta della top di gamma Quadrifoglio per la quale si parla del V6 Nettuno di Maserati. Per ora comunque si tratta di proiezioni non ufficiali, che potranno trovare conferma solo nei prossimi mesi. È probabile che il dettaglio sui prezzi sarà comunicato per ultimo, con un annuncio atteso non prima di giugno.