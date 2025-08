Opel Manta 400 “Homologation Special” all’asta a Silverstone

Un rarissimo esemplare con guida a destra della Opel Manta 400 “Homologation Special” del 1984 si appresta a passare sotto il martello del banditore di Iconic Auctioneers. Si tratta di uno dei soli 12 modelli della specie vestiti in Astral Silver. La data da segnare in agenda è quella di sabato 23 agosto, quando sul Circuito di Silverstone andrà in scena l’asta per la sua alienazione.

Gli specialisti ipotizzano un prezzo di vendita nell’ordine delle 70 mila sterline, pari a circa 80 mila euro. Come diciamo sempre in casi del genere, le stime della vigilia possono essere disattese, in rialzo o al ribasso. Sarà l’intensità della corsa all’acquisto a decretare i rilanci finali. Una cosa è certa: l’esemplare è ad alto indice di appetibilità, per le sue credenziali e per lo stato in cui versa. Si tratta, probabilmente, di uno dei più appetibili della specie. Nel 2022, l’Opel in esame ha vinto persino un premio come miglior esemplare della famiglia.

Questa è una delle sole 59 vetture stradali dotate dalla casa del “blitz” di estensioni a ruota larga Irmscher e della successiva griglia a quattro slot. Dispone inoltre dello spoiler a tre pezzi. Nata sulla base della Ascona, la Opel Manta da corsa fu molto apprezzata dagli sportivi, in un’epoca in cui la dimensione romantica era ancora prevalente. La sua miscela non faticava ad entrare nel cuore della gente: qui c’erano tanta potenza, poco peso e una propensione ad affrontare le prove speciali di traverso. I suoi funambolismi sui campi di gara sono entrati nella leggenda dei rally, conquistando molti fan.

Nella versione stradale, la Opel Manta fu chiamata 400 per mettere subito in risalto il numero di esemplari richiesti per l’omologazione agonistica secondo i regolamenti del tempo. In realtà ne furono costruite meno, perché nel frattempo i cambiamenti normativi avevano ridotto a quota 200 gli esemplari necessari. Furono così solo 245 le auto della specie realizzate dal costruttore tedesco. Poi la produzione cessò.

Grazie agli aggiornamenti apportati da Cosworth sull’unità propulsiva da 2.4 litri, questa riusciva ad esprimere il giusto livello energetico. L’auto in vendita è stata completamente restaurata nel 2005-2006 dal suo secondo proprietario, utilizzando solo ricambi originali, dove si imponeva la sostituzione. Oggi le sue condizioni sono eccezionali. Ad accompagnare il lotto ci pensa un’ampia documentazione. Un valore aggiunto, senza alcun dubbio, per l’Opel messa all’asta.

Fonte | Iconic Auctioneers