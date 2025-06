Dodge Viper, la reincarnazione: il 2026 è l’anno giusto per il ritorno della belva?

Anche se fuori produzione da anni, la Dodge Viper continua ad alimentare conversazioni e desideri tra appassionati e fan del marchio. L’ultima unità è uscita dallo storico stabilimento di Conner Avenue a Detroit nel 2017, lasciando un vuoto nella gamma delle muscle car americane che Stellantis, attuale proprietaria del brand, non ha ancora colmato.

In molti auspicano un ritorno in grande stile, ovvero una nuova Viper capace di sfidare la Chevrolet Corvette ZR1, magari con una potenza a quattro cifre. E sarebbe l’unico modo per competere con la bestiale Corvette dotata di V8 biturbo da 5,5 litri, che sprigiona ben 1.064 CV e 1.123 Nm di coppia, raggiungendo i 97 km/h in soli 2,3 secondi.

Tuttavia, parlare di un possibile sviluppo concreto è un’altra storia. A oggi, non ci sono conferme ufficiali che Dodge stia lavorando a un successore della Viper. Anzi, molti osservano come il brand americano stia attraversando un periodo di rilancio incerto, in cui le muscle car tradizionali sembrano aver perso centralità.

Fortunatamente, il mondo della CGI automobilistica continua a mantenerne vivo lo spirito. Diversi artisti digitali hanno immaginato la rinascita della leggendaria sportiva americana. Tra questi spicca Evrim Ozgun, creatore di straordinari rendering che ipotizzano come potrebbe apparire oggi una Viper moderna, con livree accattivanti e ambientazioni dinamiche.

La sua più recente interpretazione mantiene fede alle caratteristiche iconiche del modello originale: cofano lungo e muscoloso, parafanghi anteriori con sfoghi d’aria, scarichi laterali e un vistoso alettone posteriore. Il design include anche elementi ispirati al tuning, come una presa d’aria maggiorata nel frontale, fari full LED e un grande diffusore posteriore per un look contemporaneo e grintoso.

Sarebbe auspicabile che qualcuno ai vertici di Dodge vedesse questi progetti e ne traesse ispirazione. Una nuova Viper con motore V10 potrebbe rappresentare la scintilla perfetta per riaccendere la passione dei fan e rilanciare l’immagine del brand.