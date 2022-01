Dodge Viper: venduti 4 esemplari a 4 anni dall’addio

Dodge Viper continua a far parlare di se negli Stati Uniti. La celebre muscle car di Dodge nonostante sia andata in pensione dal 2017 continua a vendere unità negli Stati Uniti. Nel 2021 a 4 anni dal suo addio ben 4 unità del modello sono state immatricolate nel mercato auto americano. Ci chiediamo a questo punto quante ce ne siano ancora in stock considerando che la produzione è terminata presso lo stabilimento di assemblaggio di Conner Avenue a Detroit, nel Michigan, nell’agosto 2017.

4 unità di Dodge Viper sono state vendute nel 2021 a oltre 4 anni dal suo addio

Tra l’altro l’ultima Dodge Viper prodotta nella storia è stata venduta all’asta per un milione di dollari. Anche negli scorsi anni si erano registrate vendite di questa famosa auto di Dodge che ancora oggi in molti rimpiangono. Infatti in molti negli USA sperano in un ritorno per questo modello con una nuova generazione nei prossimi anni.

Per il momento però da Stellantis tutto tace a proposito di questa possibilità. I concessionari probabilmente hanno tenuto in magazzino alcune unità della famosa auto nella speranza di vederne aumentare il prezzo. Non sappiamo però a quanto queste auto siano state vendute.

Dodge Viper dunque nel 2021 negli Stati Uniti ha registrato lo stesso numero di immatricolazioni del 2020, cioè 4. Siamo sicuri che anche nel 2022 qualche altra unità del celebre modello verrà fuori. Questa tra l’altro non è nemmeno l’unica auto “zombie” che il gruppo Stellantis continua a vendere in America ad anni dalla loro uscita di produzione.

Stessa sorte è toccata ad esempio a Dodge Dart che nel 2021 ha venduto 10 unità. Anche questa auto è uscita di produzione nel 2017. Lo stesso accade anche con Fiat 124 Spider e con Jeep Patriot come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo. Vedremo ancora per quanto andrà avanti il fenomeno delle auto zombie del gruppo Stellantis.

