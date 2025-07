Dodge Charger Sixpack: in un video la muscle car a benzina torna a ruggire con veri suoni di scarico

Il debutto della Dodge Charger Daytona, versione elettrica della storica muscle car, non ha ottenuto il successo sperato. Nonostante sconti importanti, le vendite nei primi sei mesi dell’anno si sono fermate a 4.299 unità, segno che molti appassionati del marchio – in particolare i fan del motore Hemi – non hanno accolto con entusiasmo il passaggio all’elettrico. Tuttavia, Dodge non intende arrendersi. Nella seconda metà dell’anno arriveranno due nuovi modelli che potrebbero risollevare le sorti della gamma: una berlina elettrica rivista e, soprattutto, la Dodge Charger Sixpack, dotata del motore Hurricane 3.0 biturbo a sei cilindri in linea, disponibile in due configurazioni: 420 CV e una versione ad alte prestazioni da 550 CV.

Un video cattura per la prima volta il rombo del motore a benzina della Dodge Charger Sixpack

Questo propulsore promette di combinare prestazioni elevate con maggiore efficienza rispetto ai V8 tradizionali, offrendo una via di mezzo tra elettrico e termico per soddisfare un pubblico più vasto. Sebbene Dodge non abbia ancora fornito una data di lancio specifica, sembra che quel giorno si stia avvicinando, visto che un utente di Reddit ha immortalato una coupé a benzina durante le riprese di uno spot pubblicitario. Girato a pochi isolati dal Comerica Park, il video mostra la coupé rosso fuoco accelerare lungo la strada e poi dare un colpo di coda in curva. Tutto questo è stato fatto davanti a due dei migliori locali di Detroit, mentre le strade erano chiuse per le riprese. A proposito, se guardate attentamente, potete vedere un drone che riprende l’intera scena prima del decollo.

Dodge Charger Sixpack ha uno scarico vero e proprio invece del suono artificiale della versione elettrica. Il sound è sicuramente molto interessante, anche se nulla potrà mai sostituire il vecchio rombo del V8. Possiamo aspettarci di saperne di più sull’auto nelle prossime settimane, ma l’interrogativo più importante riguarda probabilmente il prezzo. La Charger Daytona 2025 parte da 59.595 dollari, un prezzo decisamente superiore rispetto alla Challenger 2023, il cui prezzo di partenza era di 32.800 dollari. Il modello a benzina sarà presumibilmente più economico della versione elettrica, anche se questo resta da vedere.