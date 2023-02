Dodge Viper: all’asta uno degli ultimi esemplari prodotti

RM Sotheby’s ha messo all’asta una Dodge Viper ACR VoooDoo II Edition del 2017 al suo evento di Amelia Island il 4 marzo, con un prezzo previsto compreso tra $ 275.000 e $ 325.000. Per chi non lo sapesse la ACR VoooDoo II Edition ha celebrato i 25 anni di produzione della Viper e l’ anno modello finale della quinta generazione e questa è l’unità 29 su 31 costruite. Il motore V10 della Viper che già di suo era davvero impressionante, nell’edizione ACR VoooDoo II, misurava 8,4 litri di cilindrata con 645 cavalli e 600 Nm di coppia.

Il 4 marzo all’asta una Dodge Viper ACR VooDoo II Edition

Altra novità riguarda il telaio, che monta sospensioni regolabili Bilstein e si affidava a un sistema frenante Brembo su misura che utilizzava dischi freno in carboceramica per cercare di domare la notevole quantità di potenza. Questa Dodge Viper presenta anche pneumatici appositamente realizzati da Kumho per la trazione e un differenziale a slittamento limitato agganciato al cambio manuale a sei marce. Gli ausili alla guida meccanici ed elettronici sono ridotti ai minimi in questa auto.

Le auto VoooDoo in edizione speciale includono il pacchetto Extreme Aero di Dodge, che utilizza dispositivi aerodinamici rimovibili montati su tutta l’auto per aumentare la deportanza. Anche i pannelli Louvre negli estrattori del cofano e nelle prese d’aria sopra i passaruota sono rimovibili per quando le cose si fanno particolarmente estreme.

Altri elementi tipici di questa Dodge Viper sono gli splitter in fibra di e le fasce del diffusore in fibra di carbonio sul lato inferiore dell’ACR includono estensioni in polietilene che mantengono il contatto con il suolo. È basso, cattivo e si attacca al suolo fino al momento in cui non lo fa.

L’auto #29 ha la sua vernice Venom Black originale con una striscia driver ACR Graphite Metallic con contorni rossi. All’interno, gli interni Club Sport hanno cuciture argentate, pelle nera e i materiali Alcantara richiesti. Segnaliamo infine che questa auto ha percorso solo 1.825 miglia.